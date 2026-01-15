Nibali ziet enorm voordeel voor Vingegaard door deelname aan de Giro

Jonas Vingegaard zal voor het eerst in zijn carière de Giro rijden. Als hij de Giro ook kan winnen, zou dat wel eens een voordeel kunnen worden in de Tour.

Na vijf deelnames aan de Tour en drie deelnames aan de Vuelta zal Jonas Vingegaard dit jaar voor het eerst aan de start staan van de Giro. De Deen hoopt zo om trilogie te voltooien nadat hij al de Tour (2022 en 2023) en de Vuelta (2025) won.

Vingegaard rijdt eerste keer Giro

Vincenzo Nibali ging hem daarin voor, de Italiaan won de Vuelta in 2010, de Giro in 2013 en 2016 en de Tour in 2014. Nibali is vooral blij dat Vingegaard eindelijk eens aan de start zal staan in de Giro.

"De verandering van plannen zal hem nieuwe motivatie geven, wat ook normaal is", zegt Nibali bij La Gazzetta dello Sport. En Nibali ziet ook een mogelijk mentaal voordeel voor Vingegaard in de Tour als hij de Giro al op zak heeft.

Voordeel in de Tour voor Vingegaard?

"Als hij de Giro, dan zou hij mentaal vrijer kunnen zijn om Tadej Pogacar uit te dagen. Het is in ieder geval goed dat hij heeft besloten de uitdaging aan te gaan. Vooral omdat eendagswedstrijden niet echt zijn ding zijn."

En het parcours in de Giro lijkt Vingegaard ook goed te liggen. "De etappe naar Blockhaus in de eerste week ongelooflijk zwaar is. In de Vuelta won Jonas al de tweede etappe...", besluit Nibali nog.