Van Empel vroeg haar raad: Marianne Vos geeft meer uitleg

Van Empel vroeg haar raad: Marianne Vos geeft meer uitleg
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Bij Visma-Lease a Bike kondigde niet alleen Simon Yates zijn afscheid aan, maar ook Fem van Empel. Onder meer Marianne Vos sprak nog met Van Empel.

Op haar 38ste en aan de start van haar 21ste seizoen bij de profs zit Marianne Vos nog altijd vol vuur. De Nederlandse kende ook al wat moeilijkheden, onder meer een operatie aan de liesslagader, maar kwam altijd terug. 

Vos over aandacht als topsporter

Maar ook voor Vos is het mentaal wel eens moeilijk geweest. Ook voor haar is het een leerproces geweest om met alles om te gaan met wat er als topsporter op je afkomt. Want als jonge renster denk je enkel maar aan fietsen. 

Als toprenster sta je echter plots ook opeens in het middelpunt van de belangstelling en wil iedereen wat van je en verwachten ze ook van alles van je. Vos erkent dat het niet gemakkelijk is om daar van  de ene dag op de andere mee om te moeten gaan. 

Van Empel vroeg raad aan Vos

"Fem heeft een paar keer bij me aangeklopt met de vraag hoe ik naar sommige dingen kijk. Zij moet doen waar ze zich het beste bij voelt. Of ze nog terugkeert, weet ik niet. Dat moeten we afwachten", stelt Vos bij Het Nieuwsblad. 


Van Empel zette op 19 december haar carrière voor onbepaalde duur stop omdat ze worstelt met het vinden van "motivatie en geluk" op de fiets. Sinds 1 januari zit Van Empel zonder ploeg, het lijkt er niet op dat ze snel zal terugkeren. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Fem van Empel

Meer nieuws

Na een tip van Van Aert: Wereldbeker in Benidorm voert wijziging door

Na een tip van Van Aert: Wereldbeker in Benidorm voert wijziging door

16:00
Zelfkritiek bij Campenaerts: "Van Aert zal zich geen fantastisch werk van mij herinneren"

Zelfkritiek bij Campenaerts: "Van Aert zal zich geen fantastisch werk van mij herinneren"

14:00
Mathieu van der Poel heeft knoop doorgehakt over deelname in Benidorm

Mathieu van der Poel heeft knoop doorgehakt over deelname in Benidorm

13:30
Aanwinst Visma-Lease a Bike bijt niet voor het eerst van zich af: "Vraag het maar aan hen"

Aanwinst Visma-Lease a Bike bijt niet voor het eerst van zich af: "Vraag het maar aan hen"

10:00
Na last van het Iserbyt-probleem: ex-helper en trainingsmakker Van Aert houdt het voor bekeken

Na last van het Iserbyt-probleem: ex-helper en trainingsmakker Van Aert houdt het voor bekeken

08:30
Van Aert ziet bewijs van zijn immense populariteit en is zelf verbaasd

Van Aert ziet bewijs van zijn immense populariteit en is zelf verbaasd

08:00
Victor Campenaerts onthult wat hij betreurt rond het plotse pensioen van Simon Yates

Victor Campenaerts onthult wat hij betreurt rond het plotse pensioen van Simon Yates

07:31
Van Aert verklapt stiekeme droom: "Het zit in mijn hoofd"

Van Aert verklapt stiekeme droom: "Het zit in mijn hoofd"

07:00
"Heb ik een hekel aan": Van der Haar vervloekt evolutie in het veldrijden

"Heb ik een hekel aan": Van der Haar vervloekt evolutie in het veldrijden

21:30
Echte reden voor vertrek? Campenaerts stelde iets vast bij Uijtdebroeks

Echte reden voor vertrek? Campenaerts stelde iets vast bij Uijtdebroeks

20:30
Schulden bij Lotto: ex-CEO Heulot wordt met de vinger gewezen

Schulden bij Lotto: ex-CEO Heulot wordt met de vinger gewezen

20:00
Van Aert moet iets toegeven over rivaliteit met Van der Poel en zijn palmares

Van Aert moet iets toegeven over rivaliteit met Van der Poel en zijn palmares

19:00
Abrupt afscheid Yates zorgt voor twee grote problemen bij Visma-Lease a Bike

Abrupt afscheid Yates zorgt voor twee grote problemen bij Visma-Lease a Bike

18:30
Nooit wereldkampioen geworden: Van der Haar klaar en duidelijk over Van der Poel en Van Aert

Nooit wereldkampioen geworden: Van der Haar klaar en duidelijk over Van der Poel en Van Aert

18:00
"Urgentie wordt elke dag groter": CEO van Visma-Lease a Bike ziet geen fraaie toekomst

"Urgentie wordt elke dag groter": CEO van Visma-Lease a Bike ziet geen fraaie toekomst

17:00
Pogacar is gewaarschuwd: Vingegaard onthult welk voordeel Giro zal hebben voor de Tour

Pogacar is gewaarschuwd: Vingegaard onthult welk voordeel Giro zal hebben voor de Tour

16:30
🎥 Miraculeuze genezing? Van Aert vliegt er alweer stevig in

🎥 Miraculeuze genezing? Van Aert vliegt er alweer stevig in

14/01
Kopecky maakt rentree op EK baanwielrennen, wereldkampioenen sturen hun kat

Kopecky maakt rentree op EK baanwielrennen, wereldkampioenen sturen hun kat

14/01
📷 Belgische renner zet zijn carrière verder in... Qatar

📷 Belgische renner zet zijn carrière verder in... Qatar

14/01
Greep Visma-Lease a Bike naast hem? Del Grosso zegt zelf wat er gebeurde

Greep Visma-Lease a Bike naast hem? Del Grosso zegt zelf wat er gebeurde

14/01
Chirurg onthult hoe Van Aert aan veel erger ontsnapte bij enkelblessure

Chirurg onthult hoe Van Aert aan veel erger ontsnapte bij enkelblessure

14/01
Twee kampen in fusieploeg? De Lie helder over sfeer bij Lotto-Intermarché

Twee kampen in fusieploeg? De Lie helder over sfeer bij Lotto-Intermarché

14/01
Ook hij dacht aan stoppen: Vingegaard openhartig over mentale problemen

Ook hij dacht aan stoppen: Vingegaard openhartig over mentale problemen

14/01
Van Van der Poel naar Van Aert: Kielich onthult wat grootste verschil is

Van Van der Poel naar Van Aert: Kielich onthult wat grootste verschil is

14/01
Niet alles is positief: trainer onthult wat Van Aert niet kan doen door blessure

Niet alles is positief: trainer onthult wat Van Aert niet kan doen door blessure

14/01
Van Aert trekt opvallende conclusie over veldritten van Van der Poel

Van Aert trekt opvallende conclusie over veldritten van Van der Poel

14/01
Meteen strijd tegen Evenepoel: Uijtdebroeks krijgt stevig debuut bij Movistar

Meteen strijd tegen Evenepoel: Uijtdebroeks krijgt stevig debuut bij Movistar

14/01
Denkt hij aan stoppen? Campenaerts (34) is klaar en duidelijk

Denkt hij aan stoppen? Campenaerts (34) is klaar en duidelijk

14/01
Loopt hij achterstand op? Van Aert komt met update over blessure

Loopt hij achterstand op? Van Aert komt met update over blessure

14/01
Na fusie tussen Lotto en Intermarché: "Ik ben er nog niet klaar mee"

Na fusie tussen Lotto en Intermarché: "Ik ben er nog niet klaar mee"

14/01
"Treurig": Julian Alaphilippe kan er echt niet mee leven

"Treurig": Julian Alaphilippe kan er echt niet mee leven

13/01
Bart Wellens toont weinig begrip voor veldrijder: "Ik begrijp die beslissing niet"

Bart Wellens toont weinig begrip voor veldrijder: "Ik begrijp die beslissing niet"

13/01
Gigantische druk op amper 25-jarige Belg: "Als ik niet top presteer, zit mijn loopbaan erop"

Gigantische druk op amper 25-jarige Belg: "Als ik niet top presteer, zit mijn loopbaan erop"

13/01
Zeven weken later: crosser (18) kent verdict na hartproblemen

Zeven weken later: crosser (18) kent verdict na hartproblemen

13/01
Widar zegt waar het op staat: "Iedereen denkt dat van mij, maar ik hou meer van wat anders"

Widar zegt waar het op staat: "Iedereen denkt dat van mij, maar ik hou meer van wat anders"

13/01
Vijf Belgen voor medaille op WK veldrijden: bondscoach zet stip bij twee namen

Vijf Belgen voor medaille op WK veldrijden: bondscoach zet stip bij twee namen

13/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Jonas Vingegaard Rasmussen Thibau Nys Victor Campenaerts Emiel Verstrynge Arnaud De Lie Cian Uijtdebroeks Bart Wellens Simon Yates Lars Van Der Haar Stephane Heulot Matteo Jorgenson Amund Grondahl Jansen Jarno Widar Sven Nys Henri Vandenbrande Bruno Armirail Julian Alaphilippe Christophe Laporte

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved