Van Empel vroeg haar raad: Marianne Vos geeft meer uitleg

Bij Visma-Lease a Bike kondigde niet alleen Simon Yates zijn afscheid aan, maar ook Fem van Empel. Onder meer Marianne Vos sprak nog met Van Empel.

Op haar 38ste en aan de start van haar 21ste seizoen bij de profs zit Marianne Vos nog altijd vol vuur. De Nederlandse kende ook al wat moeilijkheden, onder meer een operatie aan de liesslagader, maar kwam altijd terug.

Vos over aandacht als topsporter

Maar ook voor Vos is het mentaal wel eens moeilijk geweest. Ook voor haar is het een leerproces geweest om met alles om te gaan met wat er als topsporter op je afkomt. Want als jonge renster denk je enkel maar aan fietsen.

Als toprenster sta je echter plots ook opeens in het middelpunt van de belangstelling en wil iedereen wat van je en verwachten ze ook van alles van je. Vos erkent dat het niet gemakkelijk is om daar van de ene dag op de andere mee om te moeten gaan.

Van Empel vroeg raad aan Vos

"Fem heeft een paar keer bij me aangeklopt met de vraag hoe ik naar sommige dingen kijk. Zij moet doen waar ze zich het beste bij voelt. Of ze nog terugkeert, weet ik niet. Dat moeten we afwachten", stelt Vos bij Het Nieuwsblad.



Van Empel zette op 19 december haar carrière voor onbepaalde duur stop omdat ze worstelt met het vinden van "motivatie en geluk" op de fiets. Sinds 1 januari zit Van Empel zonder ploeg, het lijkt er niet op dat ze snel zal terugkeren.