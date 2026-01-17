Optimisme bij Van Aert na nieuwe, stevige training: dit lijkt echt wel een flinke opsteker

Optimisme bij Van Aert na nieuwe, stevige training: dit lijkt echt wel een flinke opsteker

Het gaat bij Wout van Aert echt wel in stijgende lijn. Van een opsteker lijkt absoluut sprake na zijn meest recente training.

Na zijn valpartij in de Zilvermeercross in Mol werd ingeschat dat hij een tweetal weken van de fiets moest blijven. Inmiddels zit zijn herstel op schema en loopt het zelfs misschien een tikkeltje beter dan gedacht. Negen dagen na zijn operatie kon Van Aert immers al opnieuw een eerste fietstochtje afleggen en ondertussen traint hij echt weer.

Op de eerste stagedag van Visma-Lease a Bike reed Van Aert 108 kilometer en daarna volgde ook een training van 144 kilometer. Van Aert neemt een steeds grotere afstand voor zijn rekening. Op Strava staan immers ook de gegevens van zijn derde training op stage: in de buurt van La Nucia en Dénia kwam hij aan een afstand van 184,03 kilometer.

Vlotte training voor Van Aert

Het aantal kilometers neemt duidelijk alsmaar toe. Toch is dat wellicht niet eens het voornaamste. Nog belangrijker is dat het woordgebruik van Van Aert wijst op een positief gevoel op de fiets. Van Aert noemde het een 'smooth ride', wat in het Nederlands neerkomt op een 'vlotte training'. Mooi dat hij Van Aert er zo tevreden over is.

Hij laat dus doorschemeren dat hij geen moeite had om het tempo tijdens een groepstraining met onder andere Edoardo Affini, Niklas Behrens, Matteo Jorgenson en Timo Kielich te volgen. Ook ploegleider Grischa Niermann wilde laten zien dat hij nog wat kan op de fiets. "De krijg-Grischa-op-tijd-thuis-trein", schrijft de Duitser al grappend bij een foto.

Sfeer prima bij Visma-Lease a Bike

Lees ook... Wout van Aert geeft het nu pas helemaal toe: "Ik haatte het"
De sfeer is dus prima en Van Aert heeft weer een tandje bijgeschakeld met deze training van 5 uur en 55 minuten en een overbrugd hoogteverschil van 3296 hoogtemeters. Op naar de volgende vlotte training, zal Van Aert denken. 

Wout Van Aert

