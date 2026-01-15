📷 Nieuwe dag, nieuwe training: Van Aert blijft ondanks enkelbreuk knallen

Dag drie van de stage van Visma-Lease a Bike in Spanje. Wout van Aert ging ondanks zijn enkelbreuk opnieuw op pad met zijn ploegmaats.

Van Aert snel weer op de fiets na operatie

Er werd gevreesd dat Wout van Aert enkele weken van de fiets zou moeten blijven door zijn enkelbreuk, maar dat was helemaal niet het geval. Van Aert zat vier dagen na zijn operatie alweer op de fiets.

Maandag kon Van Aert voor het eerst weer buiten trainen in België, net voor zijn afreis naar Spanje. Daar houdt Visma-Lease a Bike zijn traditionele stage in januari en Van Aert kan er ondanks zijn enkelbreuk gewoon trainen.

Van Aert vierde dag op rij op pad

Dinsdag trainde Van Aert zo'n 60 kilometer, woensdag werd dat al opgedreven naar net geen 110 kilometer. Donderdag trainde Van Aert nog een uur langer en reed hij net geen 145 kilometer met onderweg bijna 3.000 hoogtemeters.

Van Aert ging op pad met zijn ploegmaats Tijmen Graat, Loe van Belle, Louis Barré en Timo Kielich. Barré maakte deze de overstap van Intermarché-Wanty, Kielich kwam over van Alpecin-Deceuninck.

Ondanks zijn enkelbreuk zat Van Aert deze week in totaal al elf uur op de fiets. Zijn eerste koers, de Omloop Het Nieuwsblad op 28 februari, staat pas over anderhalve maand op het programma. Van Aert heeft dus nog tijd om helemaal te herstellen.