Vingegaard deelt zijn mening over rivaal Pogacar en heeft over Evenepoel zelfs voorspelling in huis

Voor Jonas Vingegaard is Tadej Pogacar nog altijd de grootste concurrent, met Remco Evenepoel als één van de renners die daarna volgt. Over hen beiden wil de Deen wel wat kwijt.

Vingegaard had het over hen op de mediadag van Visma-Lease a Bike, onder andere bij Cyclism'Actu. "Door de komst van Remco Evenepoel naar Red Bull hebben ze twee mannen die ze kunnen uitspelen, met Florian Lipowitz en Remco zelf. Zij zullen de volgende stap nemen en zullen heel sterk zijn", voorspelt Vingegaard over het Red Bull-duo.

Dat is best een opmerkelijke uitspraak. Iedereen zou hen vrij hoog inschatten, maar Vingegaard garandeert quasi dat zij beter zullen doen dan vorig jaar. Toch is het in de eerste plek nog altijd naar iemand anders kijken. "In mijn opinie is Tadej Pogacar nog altijd de favoriet in de Tour", trapt Vingegaard een open deur in. "Hij is de te kloppen man."

Vingegaard wel héél positief over concurrentie

De reden is eenvoudig: Pogacar is degene die de laatste twee edities van de Tour de France gewonnen heeft. Toch wil Vingegaard zich ook niet compleet blindstaren op hem. Hij lijkt er wel een trend van te maken om concurrenten de hemel in te praten. "Alle andere kanshebbers hebben zich ook verbeterd, die mannen moet je ook in de gaten houden."

De Tour moet het de laatste jaren nochtans in de eerste plaats hebben van de strijd tussen Vingegaard en Pogacar. Hoe kijkt de klassementsman van Visma-Lease a Bike daarnaar? "Ik heb een goede rivaliteit met Tadej. Ik heb hem wel graag. Natuurlijk wil ik hem ook verslaan tijdens de wedstrijden, want hij is de beste renner ter wereld momenteel."

Vingegaard zegt niets slecht over Pogacar

Lees ook... Na alle emoties met Evenepoel: Bramati wil tanden niet stukbijten op Van der Poel en Pogacar-factor
Het valt vaak op hoe vriendschappelijk ze met elkaar omgaan, ook al geven ze tijdens de koers alles om elkaar te bestrijden. "Ik zie hem als een goede rivaal. Ik heb niets slecht over hem te zeggen", besluit Vingegaard. 

Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Jonas Vingegaard Rasmussen
Remco Evenepoel
Tadej Pogacar

