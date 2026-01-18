Primeur bewijst het: Van der Poel zorgt voor aardverschuiving in de cross met late beslissing

Jawel, Mathieu van der Poel heeft dan toch maar de beslissing genomen om vandaag te crossen in Benidorm. Wekt dat ongenoegen in de hand bij de concurrentie?

Paul Herygers laat zich daar bij Sporza over uit. Allereerst geeft hij antwoord op de vraag of hij de deelname van Van der Poel verwacht had. "Neen. Ik kan u een primeur geven: op zaterdag hebben ze zijn fietsen nog moeten invliegen. Hij had hier geen crossfietsen. Dat moest allemaal nog gerealiseerd worden. Het is blijkbaar echt uit de lucht komen vallen."

Het was dus echt wel een last-minute beslissing van Van der Poel, die dan toch van gedachten veranderd is. Door zijn deelname is iedereen meteen ook gewaarschuwd. "Als Van der Poel aan de start komt, wil dat zeggen dat er marge is. Hij zal absoluut voor de overwinning gaan. Links en rechts wordt er gefluisterd dat zijn ploegmaats hem uitgedaagd hebben om mee te doen."

Wereld van verschil voor andere crossers

En de concurrenten, zijn die nu van een wolk gedonderd? Beginnen aan een Wereldbekercross zonder of met Van der Poel, het maakt wel een verschil. "Dat zijn aardverschuivingen. Donderdag was er nog geen sprake van Van der Poel. De renners hadden er zich al wat op verheugd dat er ruimte was op het hoogste schavotje. Hup, weg sfeer."

Herygers kan zich dus wel voorstellen dat het voor sommigen best wel knarsetanden is dat Van der Poel op de valreep besloot om naar Benidorm te trekken. "Ik denk dat het een klein beetje een tegenvaller is voor de anderen. Als ze het van iemand kunnen verdragen, is het van de grootmeester zelf." Door de waardering voor VDP kunnen ze het misschien wel plaatsen.

Van der Poel torenhoog favoriet voor Wereldbeker-eindzege

Vooral voor de kansen van Thibau Nys in de Wereldbeker betekent het wel wat. Hij gaf zichzelf nog een kleine kans op de eindzege. Omdat Van der Poel nu ook in Benidorm present tekent, is die kans quasi nihil geworden.