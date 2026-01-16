Slaat hij een slag? Thibau Nys kent eindelijk plannen van Van der Poel en spreekt over Wereldbeker

Thibau Nys weet nu eindelijk wat de precieze plannen van Mathieu van der Poel zijn. Dat heeft ook invloed op de resterende mogelijkheden voor Nys dit veldritseizoen.

"Ik weet niet wat Mathieu van der Poel in Benidorm gaat doen", liet Thibau Nys zich de afgelopen weken een paar keer ontvallen. Het was immers niet helemaal zeker of Van der Poel in Spanje aan de start zou komen of niet. Inmiddels heeft Van der Poel forfait gegeven en volgde ook een verklaring om zijn afwezigheid in Benidorm uit te leggen.

Door enkele keren naar die onzekerheid te verwijzen, geeft Thibau Nys te kennen dat hij zelf wel bezig was met de plannen van de Nederlander. Dat is niet helemaal onlogisch, want dat is ook van belang voor de Wereldbeker. Als Van der Poel in Benidorm zou meedoen en winnen, dan ging het heel moeilijk worden om hem van de eindzege te houden.

Thibau Nys geeft zichzelf nog kleine kans

Thibau Nys had in elk geval onderstreept dat hij nog het beste wilde maken van het laatste deel van het veldritseizoen. Inclusief de Wereldbeker dus. Over de situatie in dat regelmatigheidscriterium heeft Nys zich in het algemeen ook nog eens uitgelaten. "Ik heb nog een kleine kans om de Wereldbeker te winnen", is zijn visie op de zaak.

Aangezien Van der Poel past voor de cross in Benidorm, ligt de voorlopige leidersplaats voor het grijpen. Nys komt daar wel aan de start: hij heeft momenteel drie punten meer dan zijn eerste achtervolger Michael Vanthourenhout en tien punten minder dan Van der Poel. Het is dus aangewezen om in Benidorm een mooie slag te slaan.

Van der Poel rijdt wel in Maasmechelen en Hoogerheide

Daarna volgen immers nog de laatste twee Wereldbekercrossen in Maasmechelen en Hoogerheide. Dat zijn twee crossen die Van der Poel wel op zijn kalender heeft staan. Zijn forfait van dit weekend geeft Nys nog een strohalm.