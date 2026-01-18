Tim Merlier heeft heel goed nieuws na erg moeilijke maanden

Tim Merlier heeft heel goed nieuws na erg moeilijke maanden
Foto: © photonews

Tim Merlier heeft best wel moeilijke maanden achter de rug. Het goede nieuws is dat er nu toch sprake is van beterschap.

Dat heeft de sprintbom van Soudal Quick-Step zelf gezegd bij Sporza, aan de Vive le Vélo-stand op Velofollies. Onlangs moest hij nog slecht nieuws met de wereld delen over zijn knieproblemen. Die bezorgden hem een zodanige hinder dat hij zijn seizoensstart moest uitstellen en dus een streep trok door zijn deelname aan de AlUla Tour.

Pogingen om trainingen te hervatten resulteerden in jammerlijke moeilijkheden. Ondertussen lijkt het echter toch gelukt om de voorbereiding op het wegseizoen op gang te brengen. "Voorlopig gaat het goed", meldt Merlier het positieve nieuws. "Dat probeer ik zo te houden, want het is wel een lichtpuntje aan het einde van de tunnel", benadrukt hij.

Merlier heeft nu geen hinder meer

Merlier kan nu pijnvrij trainen en dat is uiteraard enorm belangrijk om zich klaar te stomen voor de start van het wegseizoen. De belangrijkste doelen komen er nog niet meteen aan. Het is vooral zaak om ervoor te zorgen dat het geen seizoen wordt van achter de feiten aan te lopen. "Het hindert me niet echt meer", zegt hij over zijn blessure.

Dat betekent uiteraard ook niet dat hij nu op training onmiddellijk gekke dingen gaat beginnen doen. Het is kwestie om hier verstandig mee om te gaan. "Ik doe het nog voorzichtig, maar het heeft me zeker gehinderd", moet Merlier toegeven dat het een ingewikkelde winter is. "De voorbereiding is niet gelopen zoals het zou moeten."

Soudal Quick-Step rekent op Merlier

Lees ook... Renner van Lotto legt zich neer bij nieuwe rol na fusie: "Kijk naar Philipsen en Merlier"
Gelukkig lijkt het ergste nu dan toch achter de rug. Soudal Quick-Step rekent uiteraard volop op hem. Na het vertrek van Evenepoel zijn hij en Magnier de overgebleven renners die al bewezen hebben dat ze veelvuldig de zeges kunnen opstapelen. 

Tim Merlier

