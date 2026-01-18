Interview Vanmarcke geeft exclusieve kijk op de zaak en maakt totaal geen drama van enkelbreuk Van Aert

Vanmarcke geeft exclusieve kijk op de zaak en maakt totaal geen drama van enkelbreuk Van Aert
Foto: © photonews

Het oplopen van een enkelbreuk is eigenlijk het eerste opvallende feit bij Wout van Aert in 2026. Zijn overwinning op de Champs-Élysées was een van de wielerprestaties waar Sep Vanmarcke als analist vorig jaar laaiend enthousiast over was.

Zeker omdat bepaalde omstandigheden toch niet vergeten mogen worden. "Bij Wout wordt niet genoeg in acht genomen dat hij vorig jaar herstelde van zijn zware blessure in de Vuelta", zegt Vanmarcke ons in een exclusief interview. "Hij heeft een winter met revalidatie moeten afwerken en dat neem je mee in het seizoen." Van Aert kwam die belemmering uiteindelijk toch te boven. "Hij is een harde werker."

Sceptici zeggen dan dat hij enkel nog op het einde van een Tour kan winnen op het hoogste niveau, zoals in Parijs, omdat de concurrentie dan door de beste krachten zit. "Hij heeft het talent om meer te komen bovendrijven als de rest vermoeid wordt. In principe heeft hij de kwaliteiten om niet te moeten wachten tot de rest vermoeid is."

Enkelbreuk Van Aert kleine terugval

Vanmarcke sluit niet uit dat de allerbeste Van Aert zich nog toont. "Ik geloof er zeker in dat hij vooraan in de klassiekers mee kan doen en op zijn best kan zijn als hij een goede winter heeft. Nu heeft hij natuurlijk een enkelbreuk opgelopen. Dat is een kleine terugval, maar het was een periode van tien dagen zonder te fietsen en hij zat al snel weer aan een training boven de honderd kilometer."

Daar moet voor Vanmarcke geen drama van gemaakt worden. "Dat is vergelijkbaar met een renner die eens ziek valt. Ik denk niet dat dit bepalend is voor zijn voorjaar." Niet iedereen maakt deze inschatting: Axel Merckx tilt er bijvoorbeeld zwaarder aan. Vanmarcke heeft echter goede redenen om te veronderstellen dat Van Aert deze blessure wel snel achter zich laat. 

Vanmarcke gelooft nog in sterk voorjaar Van Aert

Lees ook... Heel goed nieuws over Van Aert countert grote ontgoocheling: "Het was echt pijnlijk voor hem"
"Uiteindelijk heeft hij al een trainingsblok afgewerkt van in november tot december. Hij heeft koersintensiteit opgedaan in de cross en daarna heeft hij tien dagen rust moeten nemen. Zijn lichaam moet herstellen van die enkelbreuk, maar evengoed kan zijn lichaam refreshen en zich opladen voor de volgende arbeid. Volgens mij ziet het voorjaar er voor hem niet slechter uit", besluit de voormalige prof.

