Vervecken verklaart waarom Thibau Nys gevaarlijk uit de hoek kan komen

Na zijn overwinning op het BK veldrijden kan Thibau Nys op zoek naar nog meer moois. Erwin Vervecken heeft alvast grote verwachtingen, zowel dit weekend als verderop.

Reeds van bij de jeugd staat Thibau Nys bekend als een groeibriljant en hij is stilaan bezig om zijn potentieel helemaal waar te maken. Inmiddels is hij al een tweevoudig Belgisch kampioen veldrijden, dan sta je je mannetje tussen de grote jongens. Volgens Erwin Vervecken zijn er redenen om aan te nemen dat ons nog meer staat te wachten.

In De Zondag blikt de drievoudige wereldkampioen vooruit naar de Wereldbekermanche in Benidorm die later vandaag op het programma staat. Volgens hem krijgt Nys een parcours voorgeschoteld dat zijn hartje sneller moet doen slaan. "Snel, veel hoogteverschil en technisch, dat is alles wat Thibau goed kan. Hij toonde bovendien dat hij in goeie vorm is."

Nys niet wild meer over huidige vorm

Nys zelf nuanceert door aan te geven dat hij niet meer de benen heeft uit het begin van het veldritseizoen. Dat neemt niet weg dat de buitenwereld wel wat van hem verwacht. Vervecken kijkt al uit naar het WK in Hulst en denkt dat Nys daar ook wel iets zal willen tonen. "Ik zie Thibau Nys als de grootste uitdager van Van der Poel", aldus Vervecken.

Het is ondertussen al wel enkele seizoenen geleden dat Van der Poel nog een nederlaag geleden heeft in de cross. In principe pakt hij ook gewoon zijn achtste wereldtitel in Hulst. Met welke mindset moet Nys dan naar Hulst trekken? "Hij moet hopen op pech of een mindere dag van de regerende wereldkampioen", weet Vervecken.

Vervecken sluit pech voor Van der Poel niet uit

Dat lijkt eerder ijdele hoop na alles wat we dit veldritseizoen opnieuw weer gezien hebben. Toch sluit Vervecken niet uit dat deze factoren van betekenis zijn op het WK. "Het is nog altijd cross en valpartijen spelen uiteindelijk mee."