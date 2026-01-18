Zo doen resem Alpecin-renners Van der Poel overstag gaan: "Ze hebben mij hele week gedwongen"

Foto: © photonews

De fans hebben genoten van wat Mathieu van der Poel liet zien en zij niet alleen. De andere Alpecin-renners konden nu ook eens van op de eerste rij beleven hoe hun ploegmaat domineert in de cross.

Wat kort na de middag al doorsijpelde via een uitspraak van Paul Herygers, blijkt effectief zo te zijn. Het is door toedoen van zijn ploegmaats bij Alpecin-Premier Tech dat Mathieu van der Poel zijn kar keerde en alsnog ging crossen in Benidorm. De omkadering van PlaySports heeft verschillende betrokkenen laten uitleggen hoe het zat.

Jasper Philipsen bijvoorbeeld: zat die er voor iets tussen? "Ik wil mijn rol hierin zeker niet overdrijven. We hebben hem wel een aantal keer opgepookt om toch te rijden. We hebben er ook onze trainingsplannen aan aangepast, om het mooi in de dag te laten passen. Het is een heel leuke uitstap, zeker als hij er zo'n show van kan maken."

Philipsen en Rickaert moedigen ploegmaats aan

Jonas Rickaert weet wel hoe hij van Van der Poel iets gedaan moet krijgen: remember die fameuze vlucht uit de Tour van vorig jaar. "Ondertussen verbaast hij mij niet meer in de cross. Het is leuk om iedereen hier te zien. Ook een Wyseure moedig ik aan. We vormen allemaal één ploeg en dan kunnen we elkaar beter aanmoedigen."

Het opzet was dus duidelijk om zoveel mogelijk Alpecin-gezinde renners ter plekke te krijgen. Niemand die dat expliciet uitsprak, maar Van der Poel zelf verwoordde duidelijk wat eraan de hand was. "Ze hebben me de hele week gedwongen om te rijden, omdat ze wilden komen kijken. Het weer heeft meegespeeld, en het feit dat ik twee weken heb kunnen trainen. Dit ene uur zal niet heel veel invloed hebben."

Naast de renners van Alpecin-Premier Tech waren er nog goede vrienden van Van der Poel in de buurt. Voormalig ploegmaat Gianni Vermeersch kwam ook een kijkje nemen en liet doodleuk zijn haar knippen. "Een betere plek om naar de cross te kijken is er niet", liet die optekenen. 

Mathieu Van Der Poel

