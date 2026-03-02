Christoph Roodhooft vol lof voor schitterende prestatie en de klasse van Van der Poel

Christoph Roodhooft had misschien nog liever een 2 op 2 gezien, maar dankzij Mathieu van der Poel won Alpecin-Premier Tech tenminste in het Vlaamse openingsweekend. Roodhooft kan over de kopman alleen maar lovend zijn.

De Omloop zal onthouden worden als het hoogtepunt van het weekend voor Alpecin-Premier Tech. Roodhooft geeft zijn analyse over die succesvolle zaterdag. "De ploeg was goed, Mathieu was héél goed", geeft de ploegmanager toch vooral Van der Poel een mooi compliment. "Ik denk dat we niet mogen klagen." Dat is een open deur intrappen.

Achteraf was er veel te doen over wat Van der Poel liet zien op de Molenberg. "Hij ontwijkt die valpartij op een bijzondere manier en dicht de kloof met Vermeersch vlot." Mogelijk zagen Van der Poel en Vermeersch elkaar ook wel als een ideale metgezel om mee in de vlucht te hebben. "Daarna komt ook Van Dijke er nog bij, wat goed was voor ons."

Van der Poel blijft uit de problemen

Roodhooft zag dat de omstandigheden ernaar waren opdat Van der Poel de overwinning kon pakken. "Het viel allemaal mooi in de plooi, maar hij was vooral heel sterk. Hij was de ambetante dingen altijd net voor, ik denk dat we dat toch ook kunnen stellen." Van der Poel kon dus uit de problemen blijven en ook de ploeg liep geen averij op.

Gezien de vele valpartijen was het op dat vlak opgelucht ademhalen. De eerste deelname van Van der Poel was een schot in de roos. "Het was absoluut de juiste beslissing om aan de start te staan. We denken dat wedstrijdritme wel iets is wat hij nu kan gebruiken. Hij heeft de afgelopen weken zeer goed getraind. Dat wedstrijdritme mocht er nu wel komen."

De blik richting Italië voor Van der Poel

Ondanks dat gegeven in het achterhoofd werd er toch besloten dat één wedstrijd in het openingsweekend wel voldoende was voor Van der Poel. Zijn eerstvolgende koersen rijdt Van der Poel binnenkort op Italiaanse bodem.