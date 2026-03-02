Christoph Roodhooft vol lof voor schitterende prestatie en de klasse van Van der Poel

Christoph Roodhooft vol lof voor schitterende prestatie en de klasse van Van der Poel
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Christoph Roodhooft had misschien nog liever een 2 op 2 gezien, maar dankzij Mathieu van der Poel won Alpecin-Premier Tech tenminste in het Vlaamse openingsweekend. Roodhooft kan over de kopman alleen maar lovend zijn.

De Omloop zal onthouden worden als het hoogtepunt van het weekend voor Alpecin-Premier Tech. Roodhooft geeft zijn analyse over die succesvolle zaterdag. "De ploeg was goed, Mathieu was héél goed", geeft de ploegmanager toch vooral Van der Poel een mooi compliment. "Ik denk dat we niet mogen klagen." Dat is een open deur intrappen.

Achteraf was er veel te doen over wat Van der Poel liet zien op de Molenberg. "Hij ontwijkt die valpartij op een bijzondere manier en dicht de kloof met Vermeersch vlot." Mogelijk zagen Van der Poel en Vermeersch elkaar ook wel als een ideale metgezel om mee in de vlucht te hebben. "Daarna komt ook Van Dijke er nog bij, wat goed was voor ons."

Van der Poel blijft uit de problemen

Roodhooft zag dat de omstandigheden ernaar waren opdat Van der Poel de overwinning kon pakken. "Het viel allemaal mooi in de plooi, maar hij was vooral heel sterk. Hij was de ambetante dingen altijd net voor, ik denk dat we dat toch ook kunnen stellen." Van der Poel kon dus uit de problemen blijven en ook de ploeg liep geen averij op. 

Gezien de vele valpartijen was het op dat vlak opgelucht ademhalen. De eerste deelname van Van der Poel was een schot in de roos. "Het was absoluut de juiste beslissing om aan de start te staan. We denken dat wedstrijdritme wel iets is wat hij nu kan gebruiken. Hij heeft de afgelopen weken zeer goed getraind. Dat wedstrijdritme mocht er nu wel komen."

De blik richting Italië voor Van der Poel

Lees ook... Van der Poel waarschuwt de nieuwe generatie: "Ik zie het niet gebeuren, eerlijk gezegd"
Ondanks dat gegeven in het achterhoofd werd er toch besloten dat één wedstrijd in het openingsweekend wel voldoende was voor Van der Poel. Zijn eerstvolgende koersen rijdt Van der Poel binnenkort op Italiaanse bodem. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Omloop Het Nieuwsblad
Christoph Roodhooft
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

Van der Poel waarschuwt de nieuwe generatie: "Ik zie het niet gebeuren, eerlijk gezegd"

Van der Poel waarschuwt de nieuwe generatie: "Ik zie het niet gebeuren, eerlijk gezegd"

09:00
José De Cauwer zit met een hele grote vraag over Wout van Aert

José De Cauwer zit met een hele grote vraag over Wout van Aert

10:00
Mirakelmanoeuvre of de overwinning? Negatief aspect aangehaald van Van der Poel-manoeuvre

Mirakelmanoeuvre of de overwinning? Negatief aspect aangehaald van Van der Poel-manoeuvre

20:00
Veel frustratie bij de Wolfpack: hierdoor wordt er bij Soudal Quick-Step zwaar gevloekt

Veel frustratie bij de Wolfpack: hierdoor wordt er bij Soudal Quick-Step zwaar gevloekt

08:30
Ook ideaal voor Van Aert? Visma-ploegmaat Jorgenson stuurt een signaal de wereld in

Ook ideaal voor Van Aert? Visma-ploegmaat Jorgenson stuurt een signaal de wereld in

08:00
Dit zegt Thibau Nys over zijn grote doelen op de weg in 2026: "Opboksen tegen Pogacars en Evenepoels"

Dit zegt Thibau Nys over zijn grote doelen op de weg in 2026: "Opboksen tegen Pogacars en Evenepoels"

07:00
Plotse wending? Een dag na de uitspraken van Van der Poel ineens sprake van verwarring

Plotse wending? Een dag na de uitspraken van Van der Poel ineens sprake van verwarring

16:00
Winst in de Omloop brengt een zéér vervelende statistiek met zich mee voor Van der Poel

Winst in de Omloop brengt een zéér vervelende statistiek met zich mee voor Van der Poel

01/03
Sleutelbeenbreuk Wellens zware domper: Vermeersch reageert op harde val van ploegmaat

Sleutelbeenbreuk Wellens zware domper: Vermeersch reageert op harde val van ploegmaat

21:30
Van der Poel maakt na kus met Roxanne een punt met zijn houding: "Hij liet zien: weinig respect"

Van der Poel maakt na kus met Roxanne een punt met zijn houding: "Hij liet zien: weinig respect"

18:30
De Cauwer slaat alarm en heeft grote zorgen: "Behalve Van der Poel had iedereen al gekoerst"

De Cauwer slaat alarm en heeft grote zorgen: "Behalve Van der Poel had iedereen al gekoerst"

20:30
Kuurne-Brussel-Kuurne onthoofd? Organisatie reageert duidelijk na het afzeggen van deze topfavoriet

Kuurne-Brussel-Kuurne onthoofd? Organisatie reageert duidelijk na het afzeggen van deze topfavoriet

01/03
Van Aert-criticasters van antwoord gediend: "Zij kennen niets van de koers"

Van Aert-criticasters van antwoord gediend: "Zij kennen niets van de koers"

19:00
UPDATE: Bevestiging over de opgelopen breuk bij Wellens, snelle operatie dringt zich op

UPDATE: Bevestiging over de opgelopen breuk bij Wellens, snelle operatie dringt zich op

18:05
Visma-Lease a Bike slaat toe zoals in beste dagen: er wordt luidop gedroomd van 'Ronde' en Roubaix

Visma-Lease a Bike slaat toe zoals in beste dagen: er wordt luidop gedroomd van 'Ronde' en Roubaix

18:00
Crashes in Omloop eisen tol: topploeg brengt heel slecht nieuws en meldt ernstige breuk bij gevallen renner

Crashes in Omloop eisen tol: topploeg brengt heel slecht nieuws en meldt ernstige breuk bij gevallen renner

14:00
De Cauwer prijst Visma-winnaar, Wellens valt en veel sprinters gelost: "Wat een talent, klepper in wording!"

De Cauwer prijst Visma-winnaar, Wellens valt en veel sprinters gelost: "Wat een talent, klepper in wording!"

17:00
Samyn-organisatie duimt voor zijn komst: nu toch al een Van Aert-effect voelbaar

Samyn-organisatie duimt voor zijn komst: nu toch al een Van Aert-effect voelbaar

16:30
Tom Pidcock slaat zich voor het hoofd na de Omloop: "Echt een 'rookie mistake' van mij"

Tom Pidcock slaat zich voor het hoofd na de Omloop: "Echt een 'rookie mistake' van mij"

13:00
Belgische renner loopt breuk op bij zware val in Omloop: "Plots sloeg het noodlot toe"

Belgische renner loopt breuk op bij zware val in Omloop: "Plots sloeg het noodlot toe"

12:30
José De Cauwer verbaast zich over één gekke fase in de Omloop: "Dat ga je bij Van der Poel niet zien"

José De Cauwer verbaast zich over één gekke fase in de Omloop: "Dat ga je bij Van der Poel niet zien"

12:00
Ontgoochelde Kopecky laat er geen twijfel over bestaan: "Dáár verloor ik de koers"

Ontgoochelde Kopecky laat er geen twijfel over bestaan: "Dáár verloor ik de koers"

11:00
Beging Soudal Quick-Step een dure blunder in de Omloop? Tom Steels reageert

Beging Soudal Quick-Step een dure blunder in de Omloop? Tom Steels reageert

13:30
Florian Vermeersch werd stevig verrast tijdens de Omloop: "Ik schrok even"

Florian Vermeersch werd stevig verrast tijdens de Omloop: "Ik schrok even"

01/03
Deze Belg beleefde een horrordag: "De gevaarlijkste Omloop van mijn leven"

Deze Belg beleefde een horrordag: "De gevaarlijkste Omloop van mijn leven"

01/03
📷 Man aan wie Van der Poel zich verontschuldigde speelt enkele tanden kwijt tijdens Omloop

📷 Man aan wie Van der Poel zich verontschuldigde speelt enkele tanden kwijt tijdens Omloop

28/02
🎥 UPDATE: Van der Poel komt gevat uit de hoek en neemt beslissing over Kuurne-Brussel-Kuurne

🎥 UPDATE: Van der Poel komt gevat uit de hoek en neemt beslissing over Kuurne-Brussel-Kuurne

28/02
🎥 Mathieu van der Poel verontschuldigt zich meteen na finish van Omloop

🎥 Mathieu van der Poel verontschuldigt zich meteen na finish van Omloop

28/02
De vliegende Hollander doet het weer: Van der Poel wint de Omloop

De vliegende Hollander doet het weer: Van der Poel wint de Omloop

28/02
Roodhooft legt uit waarom Van der Poel nu plots toch de Omloop rijdt

Roodhooft legt uit waarom Van der Poel nu plots toch de Omloop rijdt

28/02
Grote naam krijgt dramatisch nieuws na de Omloop Het Nieuwsblad: "Operatie is noodzakelijk"

Grote naam krijgt dramatisch nieuws na de Omloop Het Nieuwsblad: "Operatie is noodzakelijk"

01/03
Tim Wellens krijgt na zege reacties over dopinggebruik bij UAE Team Emirates

Tim Wellens krijgt na zege reacties over dopinggebruik bij UAE Team Emirates

01/03
Wat een acrobaat: dit hebben uitdagers Van Dijke en Vermeersch te zeggen over Van der Poel Interview

Wat een acrobaat: dit hebben uitdagers Van Dijke en Vermeersch te zeggen over Van der Poel

28/02
Revelaties vallen op in de Omloop, sneer uitgedeeld na massa valpartijen: "Door de klasse van Van der Poel" Interview

Revelaties vallen op in de Omloop, sneer uitgedeeld na massa valpartijen: "Door de klasse van Van der Poel"

28/02
Ai! Jan Bakelants zegt waarmee we zullen moeten tevreden zijn van Remco Evenepoel

Ai! Jan Bakelants zegt waarmee we zullen moeten tevreden zijn van Remco Evenepoel

28/02
"Je hoeft er niet aan te twijfelen": dit is het plan van Mathieu van der Poel

"Je hoeft er niet aan te twijfelen": dit is het plan van Mathieu van der Poel

28/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Florian Vermeersch Jose De Cauwer Oliver Naesen Jan Bakelants Tim Van Dijke Tim Wellens Thomas Pidcock Arnaud De Lie Patrick Lefevere Lotte Kopecky Bert De Backer Jasper Philipsen Kaden Groves Tom Steels Christophe Laporte Ben Swift Thijs Zonneveld Roxane Knetemann

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved