📷 Bekende F1-piloot heeft ticket voor WK gravel op zak, maar zit met groot probleem

Valtteri Bottas heeft opnieuw bewezen dat hij meer is dan alleen een Formule 1-coureur. De Fin plaatste zich voor het WK gravel, maar dreigt het wereldkampioenschap toch te moeten missen door een ongelukkige kalenderbotsing.

Geen vakantie, maar een gravelwedstrijd

Terwijl veel Formule 1-coureurs tijdens de zomerpauze genieten van een welverdiende vakantie, koos Valtteri Bottas voor een heel andere invulling. De 36-jarige Fin verscheen aan de start van een wedstrijd uit de UCI Gravel World Series in het Tsjechische Hlinsko.

Zijn prestatie mocht er zijn. Bottas eindigde als vijfde in de categorie 35-39 jaar en verzekerde zich daarmee van een ticket voor het WK gravel later dit jaar.

“Terwijl de anderen op hun boot zitten, eindigde ik als vijfde in mijn leeftijdscategorie en plaatste ik me voor het WK gravel. Bedankt voor alle steun op het zware parcours”, liet hij weten op Instagram.

Fietsmicrobe heeft hem stevig te pakken

Dat Bottas een fervent fietser is, is al langer bekend. Naast zijn carrière in de Formule 1 neemt hij regelmatig deel aan gravelwedstrijden en lange duurtochten. Zijn partner, de Australische profrenster Tiffany Cromwell, deelt die passie en stond ook nu opnieuw aan zijn zijde.

De Fin combineert zijn drukke racekalender al enkele jaren met wedstrijden op de fiets. Eerder nam hij ook al deel aan het WK gravel en hij geldt intussen als een opvallende verschijning binnen de internationale gravelwereld.





WK of Formule 1? Dat is het probleem

Toch hangt er een grote domper boven zijn kwalificatie. Het WK gravel in Australië wordt afgewerkt in hetzelfde weekend als de Grand Prix van Singapore.

Omdat Bottas onder contract staat bij Cadillac in de Formule 1, lijkt de keuze snel gemaakt. Zijn verplichtingen tegenover zijn team krijgen voorrang, waardoor deelname aan het WK gravel bijzonder onwaarschijnlijk wordt.

Droomticket dreigt ongebruikt te blijven

Voor Bottas is dat ongetwijfeld een frustrerende situatie. De Fin werkte hard om zich via de UCI Gravel World Series te kwalificeren en bewees opnieuw dat hij ook op twee wielen uitstekend uit de voeten kan.

Toch lijkt hij zijn felbegeerde WK-ticket niet te kunnen verzilveren. Door de samenloop van beide kalenders zal hij vermoedelijk voor de Formule 1 moeten kiezen. Zo blijft een unieke kans om zich met de beste gravelaars ter wereld te meten wellicht onbenut.