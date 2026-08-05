Naast de fiets Heruitzendingen van de Planckaerts op VTM: hoeveel verdienen ze daar nog aan?

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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Heruitzendingen van de Planckaerts op VTM: hoeveel verdienen ze daar nog aan?
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De oude afleveringen van De Planckaerts zijn opnieuw te zien op VTM2 en lokken heel wat nostalgische reacties uit. Maar leveren die heruitzendingen de bekende tv-familie vandaag nog geld op? Het antwoord is opvallend duidelijk.

Nostalgie troef op VTM2

Met de heruitzendingen van De Planckaerts krijgen kijkers opnieuw een inkijk in het leven van een van de bekendste families van Vlaanderen. Ook Francesco Planckaert kijkt met veel plezier terug naar die periode.

“Ik vind het fantastisch om die oude afleveringen terug te zien”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. “We hebben ons toen rot geamuseerd. De ploeg die ‘De Planckaerts’ maakte, maar ook ‘Chateau Planckaert’: dat zijn vrienden voor het leven.”

Volgens Francesco betekende de eerste realityreeks veel voor de familie. Bovendien hoeft hij zijn kinderen niet meer uit te leggen hoe hij vroeger was. Ze kunnen het gewoon zelf op televisie bekijken.

Zelfs in de Tour de France

Dat de reeks nog altijd populair is, merkt Francesco ook aan de vele reacties die hij krijgt. Zelfs tijdens de Tour de France blijken oude afleveringen bekeken te worden.

Hij vertelt hoe zijn neef Jo, die achter de schermen van de Tour werkt, hem onlangs een foto stuurde waarop hij samen met Europees kampioen Tim Merlier naar De Planckaerts keek.

“We hebben dan even een videocall gedaan en Tim pakte meteen uit met een grapje: 'Hé Francesco, heb je je haar afgeschoren?'”, lacht hij. In de beginjaren van de reeks had Francesco immers nog een opvallend volle haardos.

Mooie herinneringen blijven

Ook Junior Planckaert bekijkt af en toe nog een aflevering. Dat zorgt geregeld voor hilariteit. “Soms kijk ik dan met de handen voor m'n ogen”, vertelt hij. “Het is ongelofelijk wat wij allemaal uitgestoken hebben. Misschien waren we een tikkeltje te veel onszelf?”

Ondanks de soms gênante momenten kijkt hij met veel warmte terug op zijn jeugd en de periode waarin de camera's voortdurend aanwezig waren.

Geen cent voor de herhalingen

Opvallend is vooral dat de familie financieel niets meer overhoudt aan de heruitzendingen. Hoewel De Planckaerts opnieuw dagelijks op televisie te zien zijn en nog steeds veel kijkers trekken, levert dat de familie geen extra inkomsten op.

“Wie denkt dat we rijk worden van die heruitzendingen, moet ik trouwens teleurstellen. We krijgen er geen euro voor. Maar de goede herinneringen: die zal ik altijd koesteren”, besluit Junior Planckaert.

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