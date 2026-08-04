Jonas Vingegaard spreekt open en eerlijk over einde carrière na valpartij in Tour

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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Jonas Vingegaard spreekt open en eerlijk over einde carrière na valpartij in Tour
Foto: © photonews
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Wanneer hangt Jonas Vingegaard zijn fiets aan de haak? Die vraag kan de tweevoudige Tourwinnaar vandaag nog niet beantwoorden. De Deen kijkt tijdens zijn revalidatie vooruit, maar benadrukt dat hij nog lang niet uitgekeken is op het wielrennen.

Geen einddatum in gedachten

Jonas Vingegaard werkt momenteel aan zijn herstel nadat hij in de Tour de France zijn sleutelbeen brak bij een zware val. De kopman van Visma-Lease a Bike moet daardoor een streep zetten door een deel van zijn najaar, maar denkt nog lang niet aan een afscheid van de topsport.

De 29-jarige Deen ligt nog tot eind 2028 onder contract bij de Nederlandse WorldTour-ploeg. Toch wil hij zich niet vastpinnen op een exacte einddatum voor zijn loopbaan.

Bij TV2 laat Vingegaard duidelijk verstaan dat hij zijn toekomst volledig openlaat. "Ik heb nog niet beslist wanneer ik mijn carrière zal beëindigen. De tijd zal het uitwijzen", klinkt het.

Contract is geen eindpunt

Hoewel zijn huidige overeenkomst nog enkele jaren loopt, ziet Vingegaard dat niet als een natuurlijke eindhalte. Volgens de Deen zal zijn motivatie uiteindelijk bepalen hoe lang hij actief blijft in het profpeloton.

"Als ik eind 2028 het gevoel heb dat ik er geen zin meer in heb, dan stop ik. Maar het is evengoed mogelijk dat ik doorga. Op dit moment weet ik het gewoon nog niet", vertelt hij.

Daarmee houdt hij alle opties open. Een contract tot 2028 betekent dus niet automatisch dat zijn carrière dan ook ten einde loopt. Alles zal afhangen van zijn fysieke toestand, zijn plezier in het wielrennen en zijn ambitie om op het hoogste niveau te blijven presteren.

Nieuwe doelen houden de honger groot

Dat Vingegaard nog altijd gemotiveerd is, blijkt uit de doelen die hij zichzelf stelt. De Deen won inmiddels onder meer twee keer de Tour de France en eerder dit seizoen ook de Giro d'Italia, maar zijn erelijst is volgens hem nog lang niet compleet. "Er zijn nog heel wat wedstrijden die ik nooit heb gewonnen, en dat is ook iets wat me enorm motiveert."

Die uitspraak maakt duidelijk dat Vingegaard zijn blik nog altijd vooruit richt. Naast nieuwe deelnames aan de grote rondes lonken ook andere prestigieuze rittenkoersen en eendagswedstrijden die nog ontbreken op zijn palmares.

Eerst volledig herstellen

Vooraleer hij opnieuw aan nieuwe sportieve uitdagingen kan denken, wacht echter de revalidatie. Vingegaard stapte na zijn sleutelbeenbreuk nog niet opnieuw op de fiets en neemt bewust geen risico's. Daardoor blijft ook zijn deelname aan het wereldkampioenschap onzeker.

Zijn focus ligt voorlopig volledig op een volledig herstel. Pas daarna zal hij opnieuw een concreet programma uitstippelen voor de rest van het seizoen en de komende jaren.

Ondanks de zware tegenslag blijft de ambitie dus onverminderd groot. Vingegaard wil nog jarenlang meestrijden voor de grootste overwinningen in het wielrennen. Wanneer zijn carrière precies eindigt, weet hij zelf nog niet. Eén zaak staat wel vast: zolang de motivatie aanwezig blijft en er grote doelen lonken, ziet de Deen geen reden om nu al afscheid te nemen van het profpeloton.

Geruchten over mogelijke transfer

Naast zijn revalidatie doen ook geruchten over de toekomst van Vingegaard de ronde. In de Deense media werd de voorbije weken gespeculeerd over een mogelijke overstap naar Uno-X Mobility, de Noorse WorldTour-ploeg die de afgelopen seizoenen sterk aan de weg timmert. Van concrete onderhandelingen of een akkoord is voorlopig echter geen sprake. De tweevoudige Tourwinnaar ligt nog tot eind 2028 onder contract bij Visma-Lease a Bike, waardoor een eventuele overstap allesbehalve vanzelfsprekend lijkt.

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