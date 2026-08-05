Van diep dal naar toptransfer? Jakobsen zegt zelf hoe het zit met Visma | Lease a Bike

Komt Fabio Jakobsen binnenkort uit voor Visma | Lease a Bike? De Nederlandse sprinter houdt de deur nadrukkelijk open. Na het beëindigen van zijn contract bij Picnic PostNL spreekt hij voor het eerst over de gesprekken met de Nederlandse topploeg.

Jakobsen neemt afscheid van Picnic PostNL

De samenwerking tussen Fabio Jakobsen en Picnic PostNL is vroegtijdig ten einde gekomen. De Nederlandse sprinter wist nooit zijn oude topniveau terug te vinden en beide partijen besloten de samenwerking stop te zetten. Daarmee komt een moeilijke periode ten einde voor de voormalig Europees kampioen.

In een gesprek met het Algemeen Dagblad blikte Jakobsen eerlijk terug op zijn afgelopen maanden. “Helaas is het niet geworden wat we ervan hadden gehoopt.” Zelf tast hij nog altijd deels in het duister over de oorzaken van zijn tegenvallende prestaties.

Volgens Jakobsen kunnen verschillende factoren een rol hebben gespeeld. De gevolgen van zijn liesslagaderoperatie, een trainingsachterstand of simpelweg een gebrek aan niveau: hij sluit niets uit.

Moeilijke maanden eisen hun tol

De Nederlander steekt niet onder stoelen of banken dat het sportief bijzonder lastig is geweest. Daardoor weet hij ook niet wanneer hij opnieuw een rugnummer zal opspelden.

“Of ik dit jaar nog koers, weet ik niet. Er is veel werk aan de winkel. Het afgelopen half jaar is niet bepaald denderend geweest. Teleurstellend eigenlijk.” Die openheid typeert Jakobsen, die de voorbije jaren vaker eerlijk sprak over zowel zijn fysieke als mentale uitdagingen.





Na een carrière vol hoogtepunten, waaronder meerdere Touretappes, kende hij de laatste seizoenen steeds meer tegenslagen. Daardoor lijkt een nieuwe omgeving voor alle betrokken partijen de beste oplossing.

Visma | Lease a Bike lonkt

De naam van Visma | Lease a Bike dook de voorbije dagen nadrukkelijk op nadat WielerFlits meldde dat de Nederlandse ploeg interesse heeft in Jakobsen. Hoewel een officiële bevestiging uitblijft, ontkent de sprinter de gesprekken allerminst.

Integendeel. “Een droomploeg. Een van de beste uit de WorldTour. De gesprekken lopen eigenlijk al best lang, maar er is nog niet getekend.” Daarmee bevestigt Jakobsen dat de contacten al geruime tijd lopen.

Mogelijk vroeger dan gepland

Opvallend is dat een overstap oorspronkelijk pas voor 2027 in beeld was. Door de onverwachte contractontbinding is er nu echter ruimte ontstaan om de transfer al eerder af te ronden.

“Eigenlijk is het pas de bedoeling voor 2027. Nu is er ineens een opening om de stap al te maken. Visma is één van de ploegen. Ze zien er een project in.” Daarmee lijkt Jakobsen te hinten op een nieuwe kans om zijn carrière opnieuw op de rails te krijgen.

Of Visma | Lease a Bike uiteindelijk ook daadwerkelijk zijn nieuwe werkgever wordt, moet de komende dagen of weken blijken. Vast staat wel dat de Nederlandse topsprinter opnieuw perspectief ziet na een bijzonder moeilijke periode.

Biografie en carrière van Fabio Jakobsen

Fabio Jakobsen werd geboren op 31 augustus 1996 in het Nederlandse Heukelum. Al op jonge leeftijd gold hij als een van de grootste sprinttalenten van Nederland. In 2018 zette hij de stap naar de profs bij Quick-Step Floors, waar hij onder leiding van Patrick Lefevere uitgroeide tot een van de snelste sprinters van het peloton.

Jakobsen boekte al vroeg grote successen met ritzeges in onder meer de Ronde van Spanje, de Ronde van Polen en verschillende WorldTour-koersen. Zijn carrière kende echter een dramatisch keerpunt in augustus 2020, toen hij zwaar ten val kwam in de sprint van de Ronde van Polen na een botsing met Dylan Groenewegen. Jakobsen liep ernstige verwondingen op aan zijn gezicht en bracht een periode door in een kunstmatige coma.

Na een maandenlange revalidatie maakte hij in 2021 een indrukwekkende comeback. Hij bewees opnieuw tot de wereldtop te behoren met etappezeges in de Vuelta a España en meerdere overwinningen in de WorldTour. In 2022 werd hij bovendien Europees kampioen op de weg, het absolute hoogtepunt uit zijn carrière.

Na zijn vertrek bij Soudal Quick-Step trok Jakobsen in 2024 naar Picnic PostNL, maar daar kon hij zijn oude niveau niet terugvinden. Blessures en fysieke problemen speelden hem parten, waardoor beide partijen in 2026 besloten hun samenwerking vroegtijdig stop te zetten. Inmiddels wordt hij nadrukkelijk gelinkt aan een overstap naar Visma | Lease a Bike, waar hij hoopt zijn carrière nieuw leven in te blazen.