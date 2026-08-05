Na exit van Flanders-Baloise dreigt ook deze ploeg uit het peloton te verdwijnen

Het verdwijnen van Flanders-Baloise dreigt geen alleenstaand verhaal te worden. Ook de Franse ProTeam-formatie Team TotalEnergies verkeert in zwaar weer. Zonder extra sponsor lijkt de toekomst van de ploeg steeds onzekerder.

Opnieuw financiële zorgen in het profpeloton

Nog voor de wielerwereld goed en wel bekomen is van het einde van Flanders-Baloise, steken nieuwe zorgen de kop op. Volgens Het Laatste Nieuws kampt ook Team TotalEnergies met ernstige financiële problemen. De Franse ProTeam-formatie zoekt al geruime tijd naar een extra hoofdsponsor, maar een doorbraak blijft voorlopig uit.

Ploegmanager Jean-René Bernaudeau gaf tijdens de voorbije Tour de France al aan dat de ploeg nog een aanzienlijk bedrag nodig heeft om het budget voor 2027 sluitend te krijgen. Naar verluidt ontbreekt nog ongeveer 10 miljoen euro, waardoor de toekomst van de ploeg allesbehalve verzekerd is.

Sponsordeal laat op zich wachten

Achter de schermen wordt volop gezocht naar oplossingen. Volgens de krant voerde Team TotalEnergies gesprekken met een Chinese fietsenfabrikant, die mogelijk als nieuwe partner kon instappen. Tot op heden hebben die onderhandelingen echter nog geen concreet resultaat opgeleverd.

Door de aanhoudende onzekerheid wordt het almaar moeilijker om sportief vooruit te plannen. Zonder financiële garanties kunnen contracten niet worden afgerond en blijven belangrijke investeringen uit.

Sterkhouders kiezen eieren voor hun geld

De onzekere situatie heeft ook gevolgen voor de rennerskern. Verschillende kopmannen lijken hun toekomst inmiddels elders te hebben verzekerd.





Zo zou klassiekerspecialist Anthony Turgis op weg zijn naar Netcompany-INEOS, terwijl sprinter Emilien Jeannière volgens de berichtgeving voor Groupama-FDJ kiest. Ook klimmer Jordan Jegat wordt nadrukkelijk gelinkt aan Lidl-Trek.

Aan de andere kant van het transferverhaal blijft het opvallend stil. Nieuwe versterkingen blijven voorlopig uit en ook de aangekondigde vrouwenploeg lijkt nog niet van de grond te komen.

Cruciale weken voor de toekomst

De druk op CEO Jean-René Bernaudeau en manager Stéphane Heulot neemt daardoor alleen maar toe. De komende weken zullen bepalend zijn voor het voortbestaan van de ploeg.

Lukt het niet om snel een nieuwe geldschieter aan boord te halen, dan dreigt Team TotalEnergies niet alleen sportief terrein te verliezen, maar mogelijk ook een stap terug te moeten zetten naar het continentale niveau. Dat zou een zware klap betekenen voor een ploeg die jarenlang een vaste waarde was in de Tour de France en andere grote wedstrijden.