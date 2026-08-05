Ex-renner doet straf boekje open over dopinggebruik in de koers

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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Ex-renner doet straf boekje open over dopinggebruik in de koers
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Robert Gesink beleefde de beginjaren van zijn profcarrière in een turbulente periode voor het wielrennen. De Nederlander vertelt openhartig hoe dicht hij bij een andere keuze had kunnen staan en waarom hij zijn entourage daar vandaag nog altijd dankbaar voor is.

Prof worden in een moeilijke periode

Toen Robert Gesink in 2007 zijn eerste profcontract tekende bij Rabobank, stapte hij een wielerwereld binnen die nog volop werd geteisterd door dopingaffaires. Grote namen bepaalden het peloton, maar tegelijkertijd hing er een sfeer van wantrouwen en achterdocht.

In een gesprek met Bahamontes kijkt de inmiddels gestopte Nederlander eerlijk terug op die periode. “Toen ik in het profpeloton kwam, was doping gemeengoed.” Volgens Gesink was het een tijd waarin uitzonderlijke prestaties al snel argwaan opwekten bij collega-renners.

Datzelfde jaar werd Rabobank bovendien zwaar getroffen toen Michael Rasmussen tijdens de Tour de France uit koers werd gehaald. De affaire liet diepe sporen na binnen de ploeg.

Twijfels als jonge renner

Volgens Gesink had de cultuur binnen het peloton ook invloed op jonge talenten die hun plaats probeerden te veroveren. Het idee dat succes zonder verboden middelen onmogelijk was, leefde bij heel wat renners.

“Er was veel wantrouwen, afgunst en onzekerheid. Als iemand goed presteerde, dachten de anderen meteen: ‘Die heeft iets nieuws.’” Die gedachtegang leidde er volgens hem toe dat sommige renners niet harder gingen trainen, maar andere keuzes maakten.

Ook Gesink geeft toe dat hij even aan zichzelf twijfelde. “Als jonge renner heb ik ook af en toe gedacht: ‘Als ik zo goed wil worden, ga ik moeten meedoen.’ Gelukkig heeft mijn entourage me op het rechte pad gehouden.”

De invloed van zijn omgeving

De voormalige klimmer beseft dat zijn carrière er heel anders had kunnen uitzien. Hij verwijst daarbij naar zijn eerste trainingskamp, waar hij de kamer deelde met zijn jeugdidool Michael Boogerd.

Volgens Gesink had een andere invloedrijke mentor zijn carrière mogelijk een totaal andere richting kunnen uitsturen. Juist daarom blijft hij zijn familie en begeleiders dankbaar voor de waarden die ze hem meegaven toen hij aan zijn profloopbaan begon.

Wielrennen is veranderd

Sinds zijn debuut heeft Gesink de sport ingrijpend zien veranderen. De invoering van het biologisch paspoort, strengere controles en een andere mentaliteit maakten volgens hem een groot verschil.

Toch waarschuwt hij ervoor om te denken dat het probleem volledig verdwenen is. “De wielersport is veel cleaner nu, maar je zal natuurlijk altijd valsspelers hebben.” Daarmee erkent Gesink dat de sport grote stappen vooruit heeft gezet, zonder blind te zijn voor de uitdagingen die blijven bestaan.

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Robert Gesink

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