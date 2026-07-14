Jonas Vingegaard doet schokkende bekentenis: "Ik hield het niet langer vol"

Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Jonas Vingegaard doet schokkende bekentenis: "Ik hield het niet langer vol"
Foto: © photonews
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Jonas Vingegaard zal stevig uit moeten halen als hij deze Tour de France nog wil winnen. De 29-jarige Deen won dit jaar de Giro, maar had het vorig jaar erg moeilijk. Hij dacht zelfs aan stoppen, vertelt hij in een interview met het Deense TV2.

Vingegaard zakte met grote ambities af naar de Tour. Die waren ook gereachtvaardigd. De Deen had dit jaar al geschitterd in Parijs-Nice, de Ronde van Catalonië en de Giro. Telkens won hij met de vingers in de neus. De droom van een derde Tour-zege was springlevend

Vingegaard was vorig jaar niet gelukkig

Na de eerste week van La Grande Boucle mag Vingegaard die droom wellicht opbergen. Met een achterstand van 2 minuten en 42 seconden op Tadej Pogacar lijkt hij een mirakel nodig te hebben. Maar voor de kopman van Visma-Lease a Bike is het mogelijk al een overwinning op zich dat hij überhaupt nog renner is.

"Ik zei vorig jaar dat als het zo door zou gaan, ik dit niet langer vol zou houden", is hij eerlijk in een interview met TV2. "Dat is ook de reden waarom we een aantal dingen hebben veranderd. Ik denk dat het team ook merkte dat ik vorig jaar niet gelukkig was. Ze accepteerden dat er iets moest veranderen, en dat hebben we dan ook gedaan."

Tol van je lichaam en je geest

Hij had het daarna over de opofferingen die je als profrenner moet doen. "Als wielrenner heb je het gevoel dat je constant op dieet bent. Je moet altijd op je gewicht letten en je bent voortdurend aan het trainen. Er wordt veel van je gevraagd. Dat eist zijn tol van je lichaam en je geest."

Vingegaard - die een echte familieman is - pleit voor een verandering binnen de wielersport. "Ik vind dat je het in het algemeen meer individueel moet bekijken, wat het beste past bij de individuele renner", zegt hij.

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Individuele programma's

Hij denkt dat individuele programma's voor renners de oplossing kunnen zijn. "Als het moeilijk is om zo lang van huis te zijn, moet je iets anders doen. En dat is wat we dit jaar voor mij hebben gedaan."

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