🎥 Nieuwe beelden van Van der Poel gaan viraal: dit moet je gezien hebben

Mathieu van der Poel laat opnieuw zien dat hij op vrijwel elke fiets uit de voeten kan. In een nieuwe video op Instagram toont de wereldkampioen zijn indrukwekkende techniek op een BMX-parcours, tot groot enthousiasme van zijn fans.

Spektakel op het BMX-parcours

Terwijl veel wielrenners hun trainingen beperken tot de weg of het veld, zoekt Mathieu van der Poel geregeld de afwisseling op. Deze keer dook de Nederlander een BMX-parcours op, waar hij met speels gemak over de bulten en kombochten vloog.

De beelden werden gedeeld door Freddy Ovett, een goede vriend van Van der Poel. De Australiër was zelf jarenlang profrenner en reed onder meer voor BMC Racing Team, Israel Start-Up Nation en de opleidingsploeg van Team Sky. Na zijn wielercarrière bouwde hij een grote aanhang op als contentmaker en blijft hij actief in de wielerwereld.

BMX zit in zijn DNA

Dat Van der Poel zich zo comfortabel voelt op een BMX-fiets is geen toeval. De Nederlander groeide op in een echte wielerfamilie en maakte op jonge leeftijd kennis met verschillende disciplines.

Hoewel hij vooral bekendstaat als wereldtopper op de weg, in het veld en op de mountainbike, heeft hij ook een verleden in BMX. Die technische bagage is vandaag nog altijd zichtbaar in zijn rijstijl. Zijn explosiviteit, perfecte fietsbeheersing en balans behoren al jaren tot zijn grootste wapens.

In de video, die je hieronder kan bekijken, demonstreert Van der Poel opnieuw hoe soepel hij over de hindernissen beweegt. De beelden maken duidelijk waarom hij door velen wordt beschouwd als een van de meest complete renners van zijn generatie.





Fans genieten van de beelden

De spectaculaire video lokte heel wat enthousiaste reacties uit op sociale media. Wielerliefhebbers genoten zichtbaar van de ontspannen trainingssessie en prezen opnieuw de uitzonderlijke stuurvaardigheid van de Nederlander.

Het is bovendien niet de eerste keer dat Van der Poel buiten de klassieke trainingen opduikt. Regelmatig verwerkt hij technische oefeningen of alternatieve disciplines in zijn voorbereiding, wat hem helpt om zijn explosiviteit en fietsgevoel scherp te houden.

Klaar voor de volgende doelen

Na een intens eerste deel van het seizoen lijkt Van der Poel zijn trainingen op een gevarieerde manier verder te zetten. Een sessie op een BMX-parcours past perfect binnen die aanpak.

Voor de fans leverde dat alvast spectaculaire beelden op. De video bewijst nog maar eens dat Van der Poel niet alleen wedstrijden kan winnen, maar ook moeiteloos indruk maakt wanneer er geen rugnummer op zijn trui prijkt.