Droom je van de Mont Ventoux? Zo overleef je de mythische klim als een echte wielrenner

De Tour de France Femmes trekt volgende week naar de legendarische Mont Ventoux. Voor duizenden wielerliefhebbers is die iconische berg een droom om ooit zelf te beklimmen. Maar hoe bereid je je voor op die loodzware uitdaging? Dit zijn de belangrijkste tips.

Waarom de Mont Ventoux zo bijzonder is

Met een top op ruim 1.900 meter en een klim die vanuit Bédoin bijna 22 kilometer lang is, behoort de Mont Ventoux tot de zwaarste beklimmingen van Europa. Vooral de laatste, kale kilometers maken diepe indruk. Daar zijn renners volledig overgeleverd aan de wind, de hitte en hun eigen benen.

De beklimming heeft door de jaren heen een bijna mythische status gekregen. Zowel profrenners als recreanten zien het bereiken van de top als een sportieve mijlpaal. De passage van de Tour de France Femmes zal ongetwijfeld opnieuw heel wat fietsers inspireren.

Een goede voorbereiding is onmisbaar

Wie de Ventoux wil bedwingen, doet er goed aan maanden op voorhand te trainen. Lange duurtrainingen vormen de basis, aangevuld met beklimmingen of trainingen op een hellende weg. Beschik je niet over echte bergen in de buurt, dan kunnen bruggen, korte hellingen of een indoortrainer met klimprogramma's een uitstekend alternatief zijn.

Ook voeding speelt een cruciale rol. Zorg ervoor dat je onderweg voldoende koolhydraten en vocht inneemt. Veel recreanten onderschatten hoeveel energie een klim van anderhalf tot twee uur kost. Begin bovendien nooit te snel, want de eerste kilometers lijken relatief eenvoudig, terwijl het zwaarste deel nog moet komen.

Kies het juiste materiaal

Een geschikte versnelling maakt een wereld van verschil. Veel recreanten kiezen tegenwoordig voor een compact crankstel met een licht verzet achteraan. Dat helpt om een gelijkmatig tempo aan te houden zonder de benen volledig op te blazen.





Daarnaast is het verstandig om vroeg op de dag te vertrekken. Tijdens de zomer kan de temperatuur op de flanken van de Ventoux ruim boven de 30 graden uitkomen. Neem voldoende drinkbussen mee en controleer vooraf de weersvoorspelling, want ook de wind kan de beklimming aanzienlijk zwaarder maken.

Geniet ook van de ervaring

Wie de Mont Ventoux beklimt, hoeft geen recordtijd na te jagen. Voor de meeste fietsers is het bereiken van de top al een indrukwekkende prestatie. Neem af en toe de tijd om van het uitzicht te genieten en luister goed naar je lichaam wanneer het tempo te hoog dreigt te worden.

Zoals de Club des Cinglés du Mont Ventoux het samenvat: "De Ventoux moet je respecteren, niet onderschatten." Die boodschap geldt voor iedere wielertoerist. Met een degelijke voorbereiding, het juiste materiaal en een verstandig tempo vergroot je de kans dat je niet alleen de top haalt, maar ook volop geniet van een van de mooiste beklimmingen uit de wielersport.