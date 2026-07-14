Tim Wellens krijgt stevige veeg uit de pan: "Een of andere klojo"

Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Tim Wellens krijgt stevige veeg uit de pan: "Een of andere klojo"
Foto: © photonews

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De dominantie van UAE Team Emirates-XRG verdeelt de meningen. De ploeg van Tadej Pogacar reed zondag tijdens de negende etappe stevig achter de koplopers aan, terwijl geen enkele renner een bedreiging vormde voor de gele trui. Ex-prof Laurens ten Dam is geen fan van de uitleg van Tim Wellens.

Wellens en zijn ploegmaats hielden het tempo hoog aan de kop van het peloton. Onze landgenoot kwam achteraf met een duidelijke uitleg om te counteren dat UAE onnodige krachten verspeelde.

Ten Dam bekritiseert Wellens

"Ik rijd persoonlijk liever hard op de klimmetjes waar iedereen aan het afzien is dan traag te rijden, maar wel heel de dag te moeten rijden. Ik was blij dat ik op die klimmetjes op kop mocht rijden en niet in de finale met de tegenwind."

Laurens ten Dam kon de uitleg van onze landgenoot (en Isaac del Toro) niet smaken in de podcast Live Slow Ride Fast. De Nederlandse ex-prof nam daarbij geen blad voor de mond.

Gozer ...

"Ik sla vooral aan op het feit dat Wellens zegt: weet je, ik had gewoon zin om lekker hard te rijden. Als ik een beetje hard rij, dan ben ik lekker snel aan de finish. Dan zie ik iets minder af", vertelde Ten Dam.

"Als ik als tegenstander in de bus zit en net heb afgezien, en ik zie dan een interview van een of andere klojo – op dat moment he, want ik heb afgezien – dan denk ik: gozer…"

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Ten Dam geeft Pogacar raad

"Als je ook maar een keer een beetje in vieze papieren zit omdat je moet rijden, dan ga ik. Dan pak ik je. Want dan heb ik er even zin in. Dat roept het echt bij me op. Ik hoop echt dat Pogacar tegen hem gezegd heeft: gozer, doe dat nou niet meer."

UAE legt de concurrentie stevig op de rooster in deze Tour en lijkt de tegenstanders van Pogacar te willen versmachten, ook in ritten waarin je het niet meteen verwacht. Ten Dam is geen fan van die aanpak, dat is duidelijk.

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