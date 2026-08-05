Alleen voor vrouwen: dit wielerevenement verovert Vlaanderen in sneltempo

Meer vrouwen overtuigen om op de fiets te stappen en samen van wielrennen te genieten. Dat is het doel van Flandrienne, een initiatief dat op zaterdag 22 augustus opnieuw honderden tot zelfs meer dan duizend fietsende vrouwen naar Gent lokt.

Fietsevenement exclusief voor vrouwen

Flandrienne is geen klassieke toertocht waarbij prestaties of snelheid centraal staan. Het evenement wil vrouwen samenbrengen, ongeacht hun ervaring of niveau. Zowel recreatieve fietsers als sportieve wielertoeristen, en zelfs e-bikes, zijn welkom.

Op de officiële website omschrijven de organisatoren hun missie als "Voor vrouwen, door vrouwen". De nadruk ligt op samen beleven, elkaar motiveren en vooral plezier maken op de fiets.

Drie afstanden door de Vlaamse Ardennen

De start en aankomst bevinden zich opnieuw aan Bar Gazon in Gent. Van daaruit trekken de deelneemsters richting de Vlaamse Ardennen, waar ze kunnen kiezen uit drie afstanden: 50, 80 of 120 kilometer.

Wie liever niet alleen fietst, kan aansluiten bij een begeleide groepsrit. De organisatie voorziet verschillende snelheidsniveaus zodat iedereen in een comfortabel tempo kan deelnemen. Volgens de organisatoren geldt daarbij één belangrijke regel: "No women left behind!"

Meer dan alleen fietsen

Flandrienne wil meer zijn dan een sportevenement. Na de rit wacht een uitgebreide après-bike met muziek, workshops, partnerstanden, food & drinks en de mogelijkheid om andere wielerliefhebbers te ontmoeten.





De organisatie verwacht opnieuw meer dan duizend deelneemsters. Daarnaast krijgen deelnemers een uitgebreid deelnamepakket met onder meer een ontbijt, bevoorrading onderweg, een medaille of T-shirt, een goodiebag en ondersteuning van pechverhelpers en masseurs.

Wielrennen toegankelijk maken

Met Flandrienne willen de organisatoren de drempel naar het wielrennen verlagen. Niet winnen, maar samen fietsen staat centraal. Ook partners zoals Lidl zetten mee hun schouders onder het initiatief om een actieve en gezonde levensstijl bij vrouwen te promoten. De boodschap vat perfect samen waar het evenement voor staat: "Samen de koers beleven, dat kan tellen!"

Wie wil deelnemen, kan zich online inschrijven en kiezen tussen de drie afstanden of een begeleide groepsrit. Zo wil Flandrienne opnieuw uitgroeien tot een van de grootste vrouwenevenementen op de Vlaamse wielerkalender.