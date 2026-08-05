Met deze gratis tool ontdek je de mooiste fietsroutes van West-Vlaanderen

Nog op zoek naar inspiratie voor een fietstocht? Op de website https://kw.be/fietsroutes/ vind je tientallen fietsroutes in West-Vlaanderen. Van korte gezinstochten tot langere ritten: met een GPX-bestand of knooppuntenstrook vertrek je perfect voorbereid.

Fietsroutes zoeken op jouw maat

Wie graag met de fiets op pad gaat, hoeft niet langer zelf routes uit te stippelen. Op de speciale fietsroutepagina van KW staan tientallen uitgewerkte fietstochten verspreid over West-Vlaanderen.

Je kunt eenvoudig zoeken via je postcode om routes in je eigen buurt te vinden, maar ook gewoon bladeren door het volledige aanbod. Bij elke route staan meteen de belangrijkste gegevens vermeld, zoals de afstand, de vertrekplaats en een korte beschrijving van het traject. Zo zie je in één oogopslag welke tocht het best aansluit bij jouw plannen of conditie.

Download het GPX-bestand voor je gps

Een handige extra is dat je bij elke route het GPX-bestand gratis kunt downloaden. Dat bestand bevat het volledige parcours en kan je inladen op een gps-toestel of een fietsapp op je smartphone.

Dat werkt eenvoudig:

Download het GPX-bestand van de gekozen route.

Open je favoriete fietsapp of gps-programma, zoals Garmin Connect, Komoot, Wahoo, Hammerhead of Ride with GPS.

Kies voor 'Importeren' of 'GPX-bestand toevoegen'.

Selecteer het gedownloade bestand.

Synchroniseer de route met je gps of start de navigatie op je smartphone.

Tijdens het fietsen leidt de gps je vervolgens automatisch langs het volledige parcours, zonder dat je voortdurend op zoek hoeft naar de juiste weg.





Ook knooppuntenstrook beschikbaar

Wie liever fietst via het bekende Vlaamse knooppuntennetwerk, kan bij elke route ook een knooppuntenstrook in pdf-formaat downloaden.

Die kun je afdrukken of bewaren op je smartphone. Zo heb je altijd een handig overzicht van de knooppunten die je onderweg moet volgen. Dat is ideaal voor fietsers die liever zonder gps op pad gaan.

Onderweg valt er heel wat te ontdekken

De routes brengen je niet alleen langs mooie wegen, maar wijzen ook op interessante plaatsen onderweg. Denk aan uitzichtpunten, historische gebouwen, natuurgebieden, musea en andere toeristische trekpleisters.

Daardoor wordt een fietstocht meer dan alleen een sportieve uitstap. Je ontdekt tegelijk verborgen plekjes en bezienswaardigheden die je anders misschien voorbij zou rijden.

Met het uitgebreide aanbod, de eenvoudige zoekfunctie en de mogelijkheid om zowel een GPX-bestand als een knooppuntenstrook te downloaden, vormt de fietsroutepagina van KW een handige gids voor iedereen die deze zomer of het najaar op twee wielen West-Vlaanderen wil verkennen.