Bizar tafereel in de Tour: kritiek op borstencontrole vlak voor tijdrit

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Opmerkelijke taferelen in de Tour de France Femmes. Voor de individuele tijdrit voeren de UCI-commissarissen extra controles uit, nadat rensters ervan worden verdacht hun sportbeha op te vullen om een aerodynamisch voordeel te behalen.