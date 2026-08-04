Bizar tafereel in de Tour: kritiek op borstencontrole vlak voor tijdrit
Opmerkelijke taferelen in de Tour de France Femmes. Voor de individuele tijdrit voeren de UCI-commissarissen extra controles uit, nadat rensters ervan worden verdacht hun sportbeha op te vullen om een aerodynamisch voordeel te behalen.
Ophef over borstencontroles voor tijdrit: “Behoorlijk intimiderend”
De controles van de UCI vlak voor de tijdrit in de Tour de France Femmes hebben heel wat kritiek uitgelokt. Vooral de manier waarop de inspecties werden uitgevoerd, zorgde voor gefronste wenkbrauwen. Een mannelijke official, terwijl er vrouwelijke aanwezig waren, controleerde de kleding en borststreek van verschillende rensters, terwijl de controle plaatsvond in een open tent die nauwelijks afgeschermd was.
Dat beeld viel bij heel wat volgers en betrokkenen bijzonder slecht. De controles maakten deel uit van een actie tegen mogelijke aerodynamische aanpassingen aan de sportbeha's, maar de uitvoering ervan leidde meteen tot discussie over privacy en respect voor de rensters.
Ine Beyen begrijpt de kritiek
Ook Sporza-commentator Ine Beyen plaatste vraagtekens bij de aanpak. “Ik zou het als vrouw behoorlijk intimiderend vinden. Zeker omdat de omgeving ook niet afgeschermd is”, zei ze tijdens de live-uitzending van Sporza. De UCI heeft voorlopig nog niet gereageerd op de kritiek over de manier waarop de controles verliepen.
Opmerkelijke taferelen in de Tour de France Femmes. Voor de individuele tijdrit voeren de UCI-commissarissen extra controles uit, nadat rensters ervan worden verdacht hun sportbeha op te vullen om een aerodynamisch voordeel te behalen.
UCI grijpt in na geruchten over opgevulde sportbeha's
De tijdrit in de Tour de France Femmes wordt overschaduwd door een opvallende controverse. Volgens verschillende bronnen zouden sommige rensters hun sportbeha of tijdritpak hebben opgevuld om hun lichaamsvorm kunstmatig aan te passen en zo sneller door de lucht te snijden.
Daarom voorziet de UCI dinsdag een extra controle vlak voor de start. "Er komt een extra tentje te staan met een vrouwelijke UCI-commissaris", vertelt voormalig wielrenster Marijn de Vries bij Sporza. "Voor de start moet elke renster haar borsten laten checken. Als de commissaris denkt dat het om een kunstmatige vergroting gaat, moet ze dat even tonen."
Waarom zou het een voordeel opleveren?
De theorie achter de opvallende praktijk is verrassend eenvoudig. Een grotere borstomvang kan de luchtstroom rond het bovenlichaam verbeteren wanneer een renster diep op haar tijdritfiets zit.
Sporza-commentator Ine Beyen legde uit: "Bij je positie op de tijdritfiets is het zo dat hoe groter de borsten zijn, hoe minder lucht er langs je armen gaat tussen je ellebogen door. En dat is natuurlijk een pak aerodynamischer."
Lees ook... Lotte Kopecky haalt vernietigend uit na tweede plaats in Touretappe›
Volgens haar kiezen sommige rensters daarom niet voor een chirurgische ingreep, maar vullen ze hun sportbeha op om hetzelfde aerodynamische effect te creëren. Het voordeel zou oplopen tot bijna een seconde per kilometer.
Windtunneltests bevestigen het effect
Dat een grotere borstomvang een meetbaar voordeel kan opleveren, wordt ook bevestigd door testen. Lieselot Decroix, Head of Performance bij FDJ-SUEZ, vertelde dat haar ploeg dit al onderzocht heeft.
"We hebben in de windtunnel al gezien dat vrouwen met een grotere cupmaat een voordeel hebben. Er is op zich niks verkeerd met een push-upbeha", zei ze bij Sporza Tour op Radio 1. Tegelijk waarschuwde ze voor overdreven controles: "Laat ons alsjeblieft wegblijven van commissarissen die voelen of het al dan niet een push-upbeha is."
Nieuwe grijze zone in het vrouwenwielrennen
De discussie zorgt voor heel wat debat binnen het peloton. Een gewone push-upbeha is volgens de huidige regels niet verboden, maar kunstmatige aanpassingen die uitsluitend bedoeld zijn om een aerodynamisch voordeel te creëren, bevinden zich in een grijze zone.
Met de extra controles wil de UCI voorkomen dat rensters via creatieve ingrepen een oneerlijk voordeel behalen. Of de maatregel effectief een einde maakt aan de inmiddels omgedoopte ‘borsten-gate’, zal de komende tijd moeten blijken.
Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief