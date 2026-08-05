KOERS LIVE – Demi Vollering slaat dubbelslag in Tour

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
| Reageer
KOERS LIVE – Demi Vollering slaat dubbelslag in Tour
Foto: © photonews
Volg Wielerkrant nu ook via Google!

Duidelijke winnaars en duidelijke verliezers. De 4e etappe in de Tour de France Femmes heeft heel wat duidelijk gemaakt, maar onze commentatoren Ruben Van Gucht en Ine Beyen nemen nog geen grote besluiten na de tijdrit.

Bjorn Vandenabeele

Demi Vollering slaat dubbelslag in Tour de France Femmes

Demi Vollering heeft een belangrijke slag geslagen in de Tour de France Femmes. De Nederlandse van FDJ-SUEZ schreef de vijfde etappe op haar naam na een pittige heuvelrit en rekende in een sprint met drie af met Marlen Reusser en Kasia Niewiadoma. De grootste verliezer van de dag was titelverdedigster Pauline Ferrand-Prévot, die een moeilijke dag beleefde en flink wat tijd verloor.

Vollering bevestigde daarmee haar uitstekende vorm, nadat ze eerder ook al een sterke tijdrit had gereden. De ritzege levert haar niet alleen een morele opsteker op, maar versterkt ook haar positie in de strijd om het eindklassement. Reusser en Niewiadoma blijven wel in de buurt, waardoor de Tour nog altijd volledig open ligt.

Ferrand-Prévot krijgt flinke tik

Voor Pauline Ferrand-Prévot verliep de etappe een stuk minder voorspoedig. De Française kon het tempo van de beste klassementsrensters niet volgen en verloor kostbare tijd op haar voornaamste concurrentes. Daardoor lijkt Vollering zich steeds nadrukkelijker te ontpoppen als de grote favoriete voor de eindzege. Met nog enkele zware ritten op het programma belooft de strijd om het geel echter nog bijzonder spannend te worden.

Bjorn Vandenabeele

Jarno Widar laat zich zien in Ronde van Burgos

Jarno Widar heeft zich woensdag opnieuw van zijn beste kant laten zien in de Ronde van Burgos. De jonge Belg van Lotto-Intermarché eindigde als vierde in de tweede etappe, die aankwam op de steile slotklim naar Valle del Sol. De ritzege ging naar de Brit Oscar Onley van Netcompany INEOS, die daarmee ook de leiderstrui overnam.

Widar toonde zich bijzonder sterk op de slotklim van 3,4 kilometer aan gemiddeld 7,6 procent. De Europees kampioen bij de beloften plaatste in de tweede helft van de beklimming een aanval, maar moest in de slotmeters nog drie renners voor zich dulden. Onley haalde het voor Giulio Ciccone en Enric Mas, terwijl Widar op amper drie seconden als vierde finishte.

Zware bergritten wachten nog

Met zijn vierde plaats bevestigt Widar opnieuw zijn klimtalent in een rittenkoers die geldt als ideale voorbereiding op de Ronde van Spanje. De komende dagen krijgen de klimmers nog meer kansen. Donderdag wacht een aankomst na de zware Puerto del Escudo, terwijl zaterdag de koninginnenrit naar Lagunas de Neila op het programma staat. Daar kan Widar opnieuw een gooi doen naar een topresultaat.

Bjorn Vandenabeele

Jonathan Milan blijft ongenaakbaar in Ronde van Polen

Jonathan Milan blijft heer en meester in de Ronde van Polen. De Italiaanse sprinter van Lidl-Trek boekte zijn derde opeenvolgende ritzege door opnieuw de snelste te zijn in een massasprint. Noah Hobbs en Alessandro Romele moesten tevreden zijn met de tweede en derde plaats.

De verwachte concurrentie kon Milan andermaal niet bedreigen. Paul Magnier, vooraf gezien als zijn grootste uitdager, speelde geen rol van betekenis in de sprint. Ook Jordi Meeus slaagde er niet in om mee te strijden voor de overwinning.

Twee Belgen in de top tien

Van Belgische zijde waren er wel twee renners die zich in de kijker reden. Gerben Thijssen sprintte naar een verdienstelijke zevende plaats, terwijl ook Steffen De Schuyteneer met een achtste plek een plaats in de top tien wist te veroveren. Milan bevestigt intussen zijn uitstekende vorm en lijkt voorlopig onklopbaar in de sprintetappes van de Poolse rittenkoers.

Duidelijke winnaars en duidelijke verliezers. De 4e etappe in de Tour de France Femmes heeft heel wat duidelijk gemaakt, maar onze commentatoren Ruben Van Gucht en Ine Beyen nemen nog geen grote besluiten na de tijdrit.

De individuele tijdrit in de Tour de France Femmes heeft de strijd om het eindklassement stevig door elkaar geschud. Marlen Reusser bevestigde haar favorietenstatus, maar volgens de analisten is de Tour nog lang niet beslist.

Reusser bevestigt haar klasse

De vierde etappe van de Tour de France Femmes leverde een duidelijke winnares op. Marlen Reusser maakte haar favorietenrol waar en zette een indrukwekkende tijdrit neer. Toch betekent dat volgens de analisten niet dat de eindzege al binnen handbereik ligt.

In de nabeschouwing bij Sporza wees Ruben Van Gucht op de logische afloop van de tijdrit. “Marlen Reusser wint de tijdrit. De logica is gerespecteerd, maar je moet het nog altijd maar doen.” Volgens analiste Ine Beyen paste het parcours perfect bij de Zwitserse.

“Het was een tijdrit die op haar lijf was geschreven. Reusser is in dat soort tijdritten gewoon niet te kloppen.” Dankzij die prestatie lijkt een podiumplaats plots een bijzonder realistisch doel.

Vollering blijft de topfavoriete

Hoewel Reusser indruk maakte, schuift Beyen nog altijd Demi Vollering naar voren als de grootste kanshebber voor de eindzege. De Nederlandse verloor nauwelijks terrein en beschikt volgens haar over extra troeven in het hooggebergte.

“Vollering heeft het vandaag ook heel goed gedaan. Ik denk dat Vollering de grootste uitdaagster is van Reusser op dit moment.” Even later gaat Beyen zelfs nog een stap verder door te benadrukken dat Vollering bergop sterker is en bovendien meer explosiviteit bezit. Daardoor kan de Nederlandse volgens haar de komende ritten opnieuw de macht grijpen.

Klassement ligt nog helemaal open

Toch willen de analisten de strijd niet reduceren tot een duel tussen Vollering en Reusser. Ook andere rensters blijven volgens hen nadrukkelijk in beeld voor een podiumplaats of zelfs meer.

Elisa Longo Borghini maakte indruk met een sterke tijdrit, terwijl ook Katarzyna Niewiadoma opnieuw haar uitstekende vorm bevestigde. Daartegenover verloren onder meer Anna van der Breggen en Pauline Ferrand-Prévot wat terrein op de concurrentie.

Spektakel ligt op de loer

Volgens Beyen kan het klassement de komende dagen opnieuw volledig veranderen. De bergritten bieden immers heel andere kansen dan de tijdrit.

“De kaarten zijn door elkaar geschud, maar het zou zomaar kunnen dat ze morgen opnieuw door elkaar worden geschud.” Daarmee waarschuwt ze dat de verschillen voorlopig nog beperkt zijn en dat één sterke of mindere dag het hele klassement opnieuw kan herschikken.

De Tour de France Femmes lijkt daardoor af te stevenen op een bijzonder spannende tweede helft, waarin niet alleen Vollering en Reusser, maar ook Longo Borghini, Niewiadoma en andere klassementsrensters hun kans nog volop kunnen grijpen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Tour de France Femmes

Meer nieuws

Alleen voor vrouwen: dit wielerevenement verovert Vlaanderen in sneltempo Naast de fiets

Alleen voor vrouwen: dit wielerevenement verovert Vlaanderen in sneltempo

19:30
Ex-renner doet straf boekje open over dopinggebruik in de koers

Ex-renner doet straf boekje open over dopinggebruik in de koers

18:30
📷 Bekende F1-piloot heeft ticket voor WK gravel op zak, maar zit met groot probleem

📷 Bekende F1-piloot heeft ticket voor WK gravel op zak, maar zit met groot probleem

16:00
Nu Flanders Baloise stopt: dit zijn de jaarbudgetten van de wielerploegen

Nu Flanders Baloise stopt: dit zijn de jaarbudgetten van de wielerploegen

15:00
Met deze gratis tool ontdek je de mooiste fietsroutes van West-Vlaanderen

Met deze gratis tool ontdek je de mooiste fietsroutes van West-Vlaanderen

14:00
Na exit van Flanders-Baloise dreigt ook deze ploeg uit het peloton te verdwijnen

Na exit van Flanders-Baloise dreigt ook deze ploeg uit het peloton te verdwijnen

13:00
📷 Van toptalent naar tragisch overlijden: 7 jaar geleden overleed Bjorg Lambrecht

📷 Van toptalent naar tragisch overlijden: 7 jaar geleden overleed Bjorg Lambrecht

12:30
Heruitzendingen van de Planckaerts op VTM: hoeveel verdienen ze daar nog aan? Naast de fiets

Heruitzendingen van de Planckaerts op VTM: hoeveel verdienen ze daar nog aan?

10:30
Van diep dal naar toptransfer? Jakobsen zegt zelf hoe het zit met Visma | Lease a Bike

Van diep dal naar toptransfer? Jakobsen zegt zelf hoe het zit met Visma | Lease a Bike

09:30
Einde van Flanders-Baloise: zoveel mensen verliezen hun job

Einde van Flanders-Baloise: zoveel mensen verliezen hun job

08:30
‘Grote zorgen om Thibau Nys: dit is er aan de hand’

‘Grote zorgen om Thibau Nys: dit is er aan de hand’

07:30
Droom je van de Mont Ventoux? Zo overleef je de mythische klim als een echte wielrenner

Droom je van de Mont Ventoux? Zo overleef je de mythische klim als een echte wielrenner

07:00
Evenepoel zweeg, maar dit is zijn verborgen frustratie van de Tour de France

Evenepoel zweeg, maar dit is zijn verborgen frustratie van de Tour de France

04/08
📷 KOERS LIVE: Visma-Lease a Bike zet meteen de toon in de Ronde van Burgos

📷 KOERS LIVE: Visma-Lease a Bike zet meteen de toon in de Ronde van Burgos

04/08
Is een lactaatgel de moeite waard voor amateurwielertoeristen? Dit zeggen experts

Is een lactaatgel de moeite waard voor amateurwielertoeristen? Dit zeggen experts

04/08
Bizar tafereel in de Tour: kritiek op borstencontrole vlak voor tijdrit

Bizar tafereel in de Tour: kritiek op borstencontrole vlak voor tijdrit

04/08
Belgische ex-fietskampioene (46) volledig verlamd: haar grootste droom breekt elk hart

Belgische ex-fietskampioene (46) volledig verlamd: haar grootste droom breekt elk hart

04/08
🎥 Nieuwe beelden van Van der Poel gaan viraal: dit moet je gezien hebben

🎥 Nieuwe beelden van Van der Poel gaan viraal: dit moet je gezien hebben

04/08
Jonas Vingegaard spreekt open en eerlijk over einde carrière na valpartij in Tour

Jonas Vingegaard spreekt open en eerlijk over einde carrière na valpartij in Tour

04/08
“Nooit in dank afgenomen”: Vrouwlief Daphne onthult het grote ‘probleem’ van Jan Bakelants Naast de fiets

“Nooit in dank afgenomen”: Vrouwlief Daphne onthult het grote ‘probleem’ van Jan Bakelants

04/08
📷 BREAKING Belgische wielerploeg stopt ermee na dit seizoen

📷 BREAKING Belgische wielerploeg stopt ermee na dit seizoen

04/08
Ruben Van Gucht doet opvallende oproep: jij kunt straks op tv komen Naast de fiets

Ruben Van Gucht doet opvallende oproep: jij kunt straks op tv komen

04/08
Lotte Kopecky haalt vernietigend uit na tweede plaats in Touretappe

Lotte Kopecky haalt vernietigend uit na tweede plaats in Touretappe

04/08
'Wonderboy Paul Seixas zorgt voor grote verrassing met transferbom'

'Wonderboy Paul Seixas zorgt voor grote verrassing met transferbom'

04/08
Wielerorganisator slaat alarm en roept op tot actie: "Dan zouden wij ook diep in de shit zitten" Interview

Wielerorganisator slaat alarm en roept op tot actie: "Dan zouden wij ook diep in de shit zitten"

04/08
'Nog altijd roet in het eten: opnieuw slecht nieuws over Thibau Nys'

'Nog altijd roet in het eten: opnieuw slecht nieuws over Thibau Nys'

03/08
Ontroerend: Milan Bral, de overleden neef van Vanmarcke, krijgt emotioneel eerbetoon van beste vriend

Ontroerend: Milan Bral, de overleden neef van Vanmarcke, krijgt emotioneel eerbetoon van beste vriend

03/08
UPDATE CONTRACTEN: Valentin Madouas maakt keuze van het hart

UPDATE CONTRACTEN: Valentin Madouas maakt keuze van het hart

03/08
UPDATE: Kopecky genekt door krampen, nieuwe leidster gelooft het amper

UPDATE: Kopecky genekt door krampen, nieuwe leidster gelooft het amper

03/08
Wat een opdoffer: Toon Aerts heeft na val meerdere breuken opgelopen en moet geopereerd worden

Wat een opdoffer: Toon Aerts heeft na val meerdere breuken opgelopen en moet geopereerd worden

03/08
OFFICIEEL: Jakobsen per direct weg bij zijn ploeg, schokt Visma door hem ploegmaat van Van Aert te maken?

OFFICIEEL: Jakobsen per direct weg bij zijn ploeg, schokt Visma door hem ploegmaat van Van Aert te maken?

03/08
Van Aert spreekt klare taal over de concurrentie met Pogacar en Evenepoel

Van Aert spreekt klare taal over de concurrentie met Pogacar en Evenepoel

03/08
Neemt Pogacar risicovolle gok? Belgische professor geeft Van Aert en Evenepoel klein beetje hoop

Neemt Pogacar risicovolle gok? Belgische professor geeft Van Aert en Evenepoel klein beetje hoop

03/08
🎥 Papa Evenepoel maakte hetzelfde mee als mama Van der Poel en betreurt iets aan taferelen in Parijs

🎥 Papa Evenepoel maakte hetzelfde mee als mama Van der Poel en betreurt iets aan taferelen in Parijs

03/08
Belgische analist maakt zich enorm druk na opmerkelijk tafereel: "Evenepoel zou dit niet doen"

Belgische analist maakt zich enorm druk na opmerkelijk tafereel: "Evenepoel zou dit niet doen"

03/08
Fiets in de picture: deze e-bike combineert schoonheid, vermogen en comfort

Fiets in de picture: deze e-bike combineert schoonheid, vermogen en comfort

03/08

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Remco Evenepoel Tadej Pogacar Lotte Kopecky Fabio Jakobsen Thibau Nys Lorena Wiebes Patrick Evenepoel Thijs Zonneveld Ine Beyen Toon Aerts Urska Zigart Jan Bakelants Jonas Vingegaard Rasmussen Sylvain Moniquet Ellen Bollansee Mathieu Van Der Poel Eddy Planckaert Bjorg Lambrecht Tim Heemskerk

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Ex-dopingzondaar woedend op Gianetti en insinueert dopinggebruik bij UAE: "Door kanker aangetast gezicht" devriendt.cordy@gmail.com devriendt.cordy@gmail.com over Moeder Evenepoel én Fabian Cancellara breken lans voor respect: "Neen zeggen mag" Hankie Hankie over Bruyneel furieus: "Bijna schending van de mensenrechten" Hankie Hankie over Jan Bakelants is duidelijk na Tour-triomf van Evenepoel: "Dat zal hij zelf ook toegeven" Hankie Hankie over TDF LIVE: Quinn Simons komt als eerste boven op Col de la Croisette Hankie Hankie over José De Cauwer waarschuwt Remco Evenepoel: "Dat zal ooit eens níét lukken" Hankie Hankie over Jonas Vingegaard doet schokkende bekentenis: "Ik hield het niet langer vol" Hankie Hankie over Tim Wellens krijgt stevige veeg uit de pan: "Een of andere klojo" Hankie Hankie over UAE en Pogacar zorgen voor groot onbegrip in peloton: "Dan weet je dat het om zeep is" Frank Houter Frank Houter over Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved