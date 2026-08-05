KOERS LIVE – Demi Vollering slaat dubbelslag in Tour
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Duidelijke winnaars en duidelijke verliezers. De 4e etappe in de Tour de France Femmes heeft heel wat duidelijk gemaakt, maar onze commentatoren Ruben Van Gucht en Ine Beyen nemen nog geen grote besluiten na de tijdrit.
Demi Vollering slaat dubbelslag in Tour de France Femmes
Demi Vollering heeft een belangrijke slag geslagen in de Tour de France Femmes. De Nederlandse van FDJ-SUEZ schreef de vijfde etappe op haar naam na een pittige heuvelrit en rekende in een sprint met drie af met Marlen Reusser en Kasia Niewiadoma. De grootste verliezer van de dag was titelverdedigster Pauline Ferrand-Prévot, die een moeilijke dag beleefde en flink wat tijd verloor.
Vollering bevestigde daarmee haar uitstekende vorm, nadat ze eerder ook al een sterke tijdrit had gereden. De ritzege levert haar niet alleen een morele opsteker op, maar versterkt ook haar positie in de strijd om het eindklassement. Reusser en Niewiadoma blijven wel in de buurt, waardoor de Tour nog altijd volledig open ligt.
Ferrand-Prévot krijgt flinke tik
Voor Pauline Ferrand-Prévot verliep de etappe een stuk minder voorspoedig. De Française kon het tempo van de beste klassementsrensters niet volgen en verloor kostbare tijd op haar voornaamste concurrentes. Daardoor lijkt Vollering zich steeds nadrukkelijker te ontpoppen als de grote favoriete voor de eindzege. Met nog enkele zware ritten op het programma belooft de strijd om het geel echter nog bijzonder spannend te worden.
Jarno Widar laat zich zien in Ronde van Burgos
Jarno Widar heeft zich woensdag opnieuw van zijn beste kant laten zien in de Ronde van Burgos. De jonge Belg van Lotto-Intermarché eindigde als vierde in de tweede etappe, die aankwam op de steile slotklim naar Valle del Sol. De ritzege ging naar de Brit Oscar Onley van Netcompany INEOS, die daarmee ook de leiderstrui overnam.
Widar toonde zich bijzonder sterk op de slotklim van 3,4 kilometer aan gemiddeld 7,6 procent. De Europees kampioen bij de beloften plaatste in de tweede helft van de beklimming een aanval, maar moest in de slotmeters nog drie renners voor zich dulden. Onley haalde het voor Giulio Ciccone en Enric Mas, terwijl Widar op amper drie seconden als vierde finishte.
Zware bergritten wachten nog
Met zijn vierde plaats bevestigt Widar opnieuw zijn klimtalent in een rittenkoers die geldt als ideale voorbereiding op de Ronde van Spanje. De komende dagen krijgen de klimmers nog meer kansen. Donderdag wacht een aankomst na de zware Puerto del Escudo, terwijl zaterdag de koninginnenrit naar Lagunas de Neila op het programma staat. Daar kan Widar opnieuw een gooi doen naar een topresultaat.
Jonathan Milan blijft ongenaakbaar in Ronde van Polen
Jonathan Milan blijft heer en meester in de Ronde van Polen. De Italiaanse sprinter van Lidl-Trek boekte zijn derde opeenvolgende ritzege door opnieuw de snelste te zijn in een massasprint. Noah Hobbs en Alessandro Romele moesten tevreden zijn met de tweede en derde plaats.
De verwachte concurrentie kon Milan andermaal niet bedreigen. Paul Magnier, vooraf gezien als zijn grootste uitdager, speelde geen rol van betekenis in de sprint. Ook Jordi Meeus slaagde er niet in om mee te strijden voor de overwinning.
Twee Belgen in de top tien
Van Belgische zijde waren er wel twee renners die zich in de kijker reden. Gerben Thijssen sprintte naar een verdienstelijke zevende plaats, terwijl ook Steffen De Schuyteneer met een achtste plek een plaats in de top tien wist te veroveren. Milan bevestigt intussen zijn uitstekende vorm en lijkt voorlopig onklopbaar in de sprintetappes van de Poolse rittenkoers.
Duidelijke winnaars en duidelijke verliezers. De 4e etappe in de Tour de France Femmes heeft heel wat duidelijk gemaakt, maar onze commentatoren Ruben Van Gucht en Ine Beyen nemen nog geen grote besluiten na de tijdrit.
De individuele tijdrit in de Tour de France Femmes heeft de strijd om het eindklassement stevig door elkaar geschud. Marlen Reusser bevestigde haar favorietenstatus, maar volgens de analisten is de Tour nog lang niet beslist.
Reusser bevestigt haar klasse
De vierde etappe van de Tour de France Femmes leverde een duidelijke winnares op. Marlen Reusser maakte haar favorietenrol waar en zette een indrukwekkende tijdrit neer. Toch betekent dat volgens de analisten niet dat de eindzege al binnen handbereik ligt.
In de nabeschouwing bij Sporza wees Ruben Van Gucht op de logische afloop van de tijdrit. “Marlen Reusser wint de tijdrit. De logica is gerespecteerd, maar je moet het nog altijd maar doen.” Volgens analiste Ine Beyen paste het parcours perfect bij de Zwitserse.
“Het was een tijdrit die op haar lijf was geschreven. Reusser is in dat soort tijdritten gewoon niet te kloppen.” Dankzij die prestatie lijkt een podiumplaats plots een bijzonder realistisch doel.
Vollering blijft de topfavoriete
Hoewel Reusser indruk maakte, schuift Beyen nog altijd Demi Vollering naar voren als de grootste kanshebber voor de eindzege. De Nederlandse verloor nauwelijks terrein en beschikt volgens haar over extra troeven in het hooggebergte.
“Vollering heeft het vandaag ook heel goed gedaan. Ik denk dat Vollering de grootste uitdaagster is van Reusser op dit moment.” Even later gaat Beyen zelfs nog een stap verder door te benadrukken dat Vollering bergop sterker is en bovendien meer explosiviteit bezit. Daardoor kan de Nederlandse volgens haar de komende ritten opnieuw de macht grijpen.
Klassement ligt nog helemaal open
Toch willen de analisten de strijd niet reduceren tot een duel tussen Vollering en Reusser. Ook andere rensters blijven volgens hen nadrukkelijk in beeld voor een podiumplaats of zelfs meer.
Elisa Longo Borghini maakte indruk met een sterke tijdrit, terwijl ook Katarzyna Niewiadoma opnieuw haar uitstekende vorm bevestigde. Daartegenover verloren onder meer Anna van der Breggen en Pauline Ferrand-Prévot wat terrein op de concurrentie.
Spektakel ligt op de loer
Volgens Beyen kan het klassement de komende dagen opnieuw volledig veranderen. De bergritten bieden immers heel andere kansen dan de tijdrit.
“De kaarten zijn door elkaar geschud, maar het zou zomaar kunnen dat ze morgen opnieuw door elkaar worden geschud.” Daarmee waarschuwt ze dat de verschillen voorlopig nog beperkt zijn en dat één sterke of mindere dag het hele klassement opnieuw kan herschikken.
De Tour de France Femmes lijkt daardoor af te stevenen op een bijzonder spannende tweede helft, waarin niet alleen Vollering en Reusser, maar ook Longo Borghini, Niewiadoma en andere klassementsrensters hun kans nog volop kunnen grijpen.
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