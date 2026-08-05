KOERS LIVE – Demi Vollering slaat dubbelslag in Tour

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Duidelijke winnaars en duidelijke verliezers. De 4e etappe in de Tour de France Femmes heeft heel wat duidelijk gemaakt, maar onze commentatoren Ruben Van Gucht en Ine Beyen nemen nog geen grote besluiten na de tijdrit.