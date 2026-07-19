José De Cauwer waarschuwt Remco Evenepoel: "Dat zal ooit eens níét lukken"

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, wielerjournalist
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José De Cauwer waarschuwt Remco Evenepoel: "Dat zal ooit eens níét lukken"
Foto: © photonews
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José De Cauwer nam ook zaterdag na de veertiende etappe van de Tour de France de prestatie van Remco Evenepoel onder de loep. De commentator denkt dat de medekopman van Red Bull-BORA-hansgrohe moet oppassen.

Evenepoel hing op de Col du Haag aan de rekker en moest de rest van de klassementsmannen op een gegeven moment laten gaan. Jan Bakelants en José De Cauwer trokken achteraf een parallel met Jonas Vingegaard.

Bakelants ziet een vertekend beeld

"Wanneer Pogacar aanvalt, slaagt hij er altijd even in om het verschil klein te houden. Tot de benen vollopen", vertelde Bakelants over de Deen bij Sporza. "Maar uiteindelijk wordt hij wel maar 4e", nuanceert de Cauwer. "En niet omdat hij het laat lopen, want hij wil ook die bonificatieseconden. Maar hij weet dat de boel om zeep is als Del Toro erbij komt."

"Ik denk dat hetzelfde geldt als voor Remco Evenepoel, maar dan in omgekeerde richting: de uitslag van Vingegaard is voor de zoveelste keer een vertekend beeld van zijn huidige staat van dienst", gaat Bakelants verder. "Want bergop is hij met voorsprong de nummer 2. En bij Evenepoel is zijn uitslag juist iets beter dan hij zich eigenlijk voordoet."

De Cauwer ziet een gevaar voor Evenepoel

Evenepoel moest deze Tour al een aantal keer lossen, maar kon het verlies altijd beperken. De Cauwer ziet grote risico's voor onze landgenoot. "Daar ben ik het voor de volle 100% mee eens. Dat telkens blijven terugkomen, zal ooit eens niet lukken. Dat moeten we durven te zeggen, dat heeft niets te maken met voor of tegen Evenepoel. Het is de logica zelve. Er komt een dag dat het breekt."


Vandaag zou zomaar kunnen, want er moet opnieuw een aardig stukje worden geklommen in de eerste Alpenrit. Vooral de Col de la Croisette (eerste categorie) en de klim naar Plateau de Solaison (buiten categorie) zullen de benen stevig op spanning zetten. Evenepoel moet bij de groep favorieten proberen te blijven in de strijd om de derde plaats. 

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