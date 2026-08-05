📷 Vergeet de gele trui: dé blikvanger van de Tour is ongetwijfeld deze fiets

Tussen al het hightech materiaal in de Tour de France Femmes springen dit jaar twee fietsen meteen in het oog. Factor Bikes presenteerde twee opvallende speciale designs, geïnspireerd door SpongeBob SquarePants en Patrick Star.

Opvallende blikvangers in het peloton

De Tour de France Femmes draait niet alleen om sportieve prestaties, maar ook steeds vaker om innovatie en uitstraling. Dat bewijst de Britse fietsenfabrikant Factor Bikes met twee unieke uitvoeringen van zijn topmodel ONE XXRAY PLUS.

Voor de wedstrijd ontwierp het merk twee exclusieve designs in samenwerking met de designstudio Mighty Jaxx XXRAY. De fietsen zijn gebaseerd op de bekende tekenfilmfiguren SpongeBob SquarePants en Patrick Star. Volgens Factor moeten de creaties niet alleen opvallen langs de kant van de weg, maar ook een nieuw publiek aanspreken.

Twee teams, twee unieke fietsen

De speciale uitvoeringen worden gebruikt door twee ploegen in de Tour de France Femmes. Human Powered Health rijdt met de felgele SpongeBob SquarePants Edition, terwijl Ma Petite Entreprise de roze-paarse Patrick Star Edition onder zich heeft. Beide designs zijn aangebracht op de aerodynamische Factor ONE XXRAY PLUS, een fiets die volledig wedstrijdklaar is voor het hoogste niveau.

De illustraties zijn gebaseerd op de herkenbare stijl van XXRAY, waarbij bekende figuren als het ware een artistieke inkijk krijgen in hun anatomie. Dat levert opvallende graphics op die nauwelijks onopgemerkt blijven in het peloton.

Meer dan alleen marketing

Volgens Factor draait de samenwerking niet uitsluitend om een opvallend uiterlijk. Het bedrijf wil aantonen dat topsport en creativiteit perfect samengaan.





Met de speciale fietsen wil de fabrikant de Tour de France Femmes een speels karakter geven, zonder in te boeten aan prestaties. De ONE XXRAY PLUS blijft immers het aerodynamische topmodel waarmee ook op WorldTour-niveau wordt gekoerst. De opvallende laklaag verandert niets aan de technische eigenschappen van de fiets.

Limited edition voor liefhebbers

De twee ontwerpen blijven niet beperkt tot het profpeloton. Factor kondigde aan dat beide uitvoeringen ook als gelimiteerde editie beschikbaar zullen zijn voor liefhebbers en verzamelaars. Daarmee wil het merk de brug slaan tussen topsport, design en popcultuur.

Tijdens deze Tour behoren de SpongeBob- en Patrick-fietsen alvast tot de meest gefotografeerde exemplaren in het vrouwenpeloton. Ze bewijzen dat een racefiets niet alleen snel hoeft te zijn, maar ook een echt kunstwerk op wielen kan worden.