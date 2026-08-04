Belgische ex-fietskampioene (46) volledig verlamd: haar grootste droom breekt elk hart

Tweevoudig Europees BMX-kampioene Ellen Bollansée staat voor de zwaarste uitdaging uit haar leven. De 46-jarige Kempense raakte dit voorjaar volledig verlamd door het zeldzame Guillain-Barré Syndroom en werkt nu stap voor stap aan haar herstel.

Van Europese titels naar een gevecht om te herstellen

Jarenlang behoorde Ellen Bollansée tot de absolute top van het Belgische BMX. De voormalige topsportster uit Grobbendonk werd tweemaal Europees kampioene bij de elite, veroverde zilver op een WK en was later Belgisch bondscoach BMX.

Ook werkte ze jarenlang als BMX-coördinator voor de UCI in Zwitserland. Nadien maakte ze de overstap naar het onderwijs, terwijl ze via haar eigen bedrijf BMX Events actief bleef in de sport.

Vandaag ziet haar leven er helemaal anders uit. Eind maart werd bij haar het zeldzame Guillain-Barré Syndroom (GBS) vastgesteld, een aandoening waarbij het afweersysteem de perifere zenuwen aantast. De ziekte treft jaarlijks ongeveer één op de 100.000 mensen en kan leiden tot ernstige spierzwakte, verlamming en zelfs ademhalingsproblemen.

Volledig verlamd en zeven weken aan de beademing

De ziekte sloeg razendsnel toe. Enkele dagen na haar opname in het ziekenhuis belandde Bollansée in een kunstmatige coma en lag ze zeven weken aan de beademing.

"Ik kon niks meer bewegen, alleen mijn ogen. Zelfs praten lukte niet meer", vertelt ze aan Het Nieuwsblad. Via een letterbord communiceerde ze met haar omgeving. Haar boodschap was glashelder: "Ik ga weer thuis zijn om voor mijn kinderen te zorgen."





Na 56 dagen intensieve zorgen verhuisde ze naar revalidatiecentrum RevArte in Edegem. Toen ze daar op 1 juni aankwam, kon ze enkel haar rechterarm en enkele tenen bewegen.

Kleine stapjes, grote overwinningen

Intussen is er hoop. De voorbije weken boekte Bollansée merkbare vooruitgang. Ze zette haar eerste stappen met een rollator en oefent dagelijks 3,5 uur kinesitherapie, ergotherapie en logopedie.

Die inspanningen vragen enorm veel energie. Zelfs eenvoudige huishoudelijke taken blijken een zware opdracht. "Daarstraks heb ik wat groentjes gesneden om te oefenen. Ik was echt zo moe daarna."

Volgens haar kinesiste verloopt een revalidatie na GBS vaak grillig, met lange periodes van trage vooruitgang die plots worden afgewisseld door grote sprongen.

Haar kinderen zijn de grootste motivatie

Hoewel Bollansée hoopt opnieuw te kunnen sporten, ligt haar echte doel elders. Alles draait om haar gezin en haar drie kinderen. "Hier draait het niet om winnen of verliezen. De inzet is veel groter. Ik wil mijn oude leven terug. Ik wil terug thuis voor mijn kinderen kunnen zorgen", zegt ze.

Met haar verhaal wil de voormalige BMX-kampioene ook andere patiënten moed geven. Ze benadrukt dat niemand immuun is voor de ziekte en dat herstel veel tijd vraagt. Toch blijft haar doel onveranderd: opnieuw de mama, leerkracht en sportieve vrouw worden die ze vóór haar ziekte was.