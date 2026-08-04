Is een lactaatgel de moeite waard voor amateurwielertoeristen? Dit zeggen experts

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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Is een lactaatgel de moeite waard voor amateurwielertoeristen? Dit zeggen experts
Foto: pexels
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Lactaatgels duiken steeds vaker op in het peloton, ook bij recreatieve wielertoeristen. Ze beloven betere prestaties en een sneller herstel, maar is dat ook wetenschappelijk onderbouwd? Experts waarschuwen dat veel amateurs hun geld beter elders investeren.

Wat is een lactaatgel?

Lactaatgels zijn voedingssupplementen die inspelen op de rol van lactaat tijdens een inspanning. Fabrikanten suggereren vaak dat ze helpen om verzuring tegen te gaan of sneller te herstellen. De wetenschap kijkt daar genuanceerder naar.

Lactaat wordt al lang niet meer beschouwd als een schadelijke afvalstof. Integendeel, tijdens intensieve inspanningen kan het lichaam lactaat opnieuw gebruiken als energiebron. Dat betekent dat een hogere lactaatwaarde niet automatisch slecht is voor sportprestaties.

Sportvoedingsdeskundige dr. Asker Jeukendrup legt het in Cyclist Magazine haarfijn uit. "Lactaat heeft een slechte naam gekregen, maar zolang het uit de spier kan worden verwijderd, is het eigenlijk een bruikbare vorm van potentiële energie." 

Hebben recreatieve fietsers er baat bij?

Voor de meeste amateurwielertoeristen is het antwoord eerder nee. Er bestaat voorlopig weinig overtuigend wetenschappelijk bewijs dat lactaatsupplementen de prestaties van recreatieve sporters merkbaar verbeteren.

In een overzichtsartikel in Current Sports Medicine Reports schrijven Asker Jeukendrup en Kevin Tipton dat verschillende supplementen die worden aangeprezen voor duurprestaties onvoldoende wetenschappelijke ondersteuning hebben om algemeen aanbevolen te worden. 

Wie één tot drie uur recreatief fietst, haalt doorgaans veel meer voordeel uit een goede trainingsopbouw, voldoende koolhydraten en een aangepaste vochtinname dan uit een duur supplement.

Investeer eerst in training en voeding

Volgens Jeukendrup laten veel amateurs zich verleiden door marketing, terwijl de grootste prestatiewinst elders te vinden is. "Amateurs kunnen hun tijd en geld beter besteden aan andere manieren om hun prestaties te verbeteren."

Die boodschap sluit aan bij jarenlang onderzoek naar wielerprestaties. Een goed trainingsschema, voldoende slaap, een evenwichtige voeding en een correcte inname van koolhydraten tijdens langere ritten leveren doorgaans veel meer op dan een supplement waarvan het effect nog onvoldoende is aangetoond.

Wanneer kan een supplement wel nuttig zijn?

Dat betekent niet dat alle supplementen overbodig zijn. Voor competitierenners kunnen producten met koolhydraten, cafeïne of specifieke voedingsstoffen wel degelijk een meerwaarde hebben wanneer ze correct worden gebruikt.

Voor recreatieve fietsers blijft het echter belangrijk om eerst de basis op orde te hebben. Pas wanneer training, voeding en herstel optimaal zijn, kan het zinvol zijn om samen met een sportdiëtist of arts te bekijken of bepaalde supplementen een plaats hebben in het voedingsplan.

Voor de gemiddelde wielertoerist blijft de eenvoudigste conclusie daarom overeind: investeer eerst in je conditie, je voeding en je herstel. Dat levert bijna altijd meer rendement op dan een lactaatgel.

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