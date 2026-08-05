Einde van Flanders-Baloise: zoveel mensen verliezen hun job

Het doek valt over Flanders-Baloise. De Belgische wielerploeg houdt op te bestaan nadat er geen nieuwe hoofdsponsor werd gevonden. De beslissing treft niet alleen de renners, maar ook een groot deel van de medewerkers achter de schermen.

Flanders-Baloise verdwijnt uit het peloton

Na maanden van onzekerheid is de knoop definitief doorgehakt: Flanders-Baloise verdwijnt na dit seizoen uit het professionele wielrennen. Het afhaken van de Vlaamse regering als hoofdsponsor bleek uiteindelijk een te zware klap om op te vangen, ondanks intensieve gesprekken met mogelijke partners.

Ploegmanager Christoph Sercu schetste de moeilijke situatie in een gesprek met Het Laatste Nieuws. “Het stopzetten van onze wielerploeg Flanders-Baloise is een heel spijtige zaak. Het verliezen van een hoofdsponsor is voor een ploeg zoals het verlies van een kapstok, en dat hebben we niet tijdelijk kunnen vervangen.”

Alle pistes onderzocht

Volgens Sercu werd de voorbije maanden alles in het werk gesteld om de ploeg alsnog overeind te houden. Daarbij werd ook gekeken naar verschillende alternatieve financieringsmodellen en mogelijke nieuwe sponsors.

Toch leverden die gesprekken niets op. “Er zijn veel pistes onderzocht om alsnog door te gaan, maar spijtig genoeg heeft geen enkele van die pistes doorgang gevonden.” Daarmee kwam definitief een einde aan de hoop dat de ploeg onder een andere structuur zou kunnen voortbestaan.

Niet alleen de renners worden getroffen

De stopzetting heeft een veel grotere impact dan alleen het verdwijnen van een wielerploeg uit het peloton. Naast de sportieve gevolgen verliezen ook heel wat medewerkers hun job.





“Naast de 15 renners hadden we ook een achttal voltijdse medewerkers in dienst, en daarnaast ook nog werknemers met deeltijdse contracten.” In totaal worden dus meer dan twintig mensen rechtstreeks getroffen door het verdwijnen van de ploeg, terwijl ook leveranciers en andere betrokkenen de gevolgen zullen voelen.

Bewust gekozen voor snelle duidelijkheid

Hoewel een uitstel van de beslissing misschien extra tijd had kunnen opleveren, vond de ploegleiding dat geen verantwoorde keuze. De deadline voor het indienen van het licentiedossier bij de UCI nadert snel, op 15 oktober, en zonder financiële zekerheid was verder wachten weinig zinvol.

Sercu benadrukte bovendien dat hij vooral duidelijkheid wilde scheppen voor de werknemers. “Ook naar het personeel toe vind ik het maar correct dat we op tijd de beslissing hebben genomen, zodat zij niet nodeloos moeten wachten en tijdig op zoek kunnen gaan naar een nieuwe werkgever”, besluit hij.

Voor de Belgische wielersport betekent het verdwijnen van Flanders-Baloise opnieuw het verlies van een opleidingsploeg waar talenten zich konden ontwikkelen richting het hoogste niveau.