📷 Van toptalent naar tragisch overlijden: 7 jaar geleden overleed Bjorg Lambrecht

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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📷 Van toptalent naar tragisch overlijden: 7 jaar geleden overleed Bjorg Lambrecht
Foto: © photonews
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Vandaag, op 5 augustus, is het exact zeven jaar geleden dat Bjorg Lambrecht om het leven kwam tijdens de Ronde van Polen. Terwijl vandaag opnieuw de derde etappe wordt verreden, staat de wielerwereld stil bij een van de meest aangrijpende momenten uit haar recente geschiedenis.

Een dag die voor altijd in het geheugen gegrift staat

5 augustus blijft een beladen datum voor het Belgische wielrennen. Exact zeven jaar geleden sloeg het noodlot toe tijdens de derde etappe van de Ronde van Polen. Bjorg Lambrecht, toen amper 22 jaar oud, kwam zwaar ten val nabij Bełk nadat hij naast de weg tegen een betonnen duiker terechtkwam.

De jonge Belg werd ter plaatse gereanimeerd en vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis in Rybnik. Ondanks een spoedoperatie konden de artsen zijn leven niet meer redden. Hij overleed diezelfde avond aan de gevolgen van een gescheurde lever, veroorzaakt door de zware impact van de val.

Dat vandaag opnieuw de derde etappe van de Ronde van Polen wordt gereden, maakt de herdenking extra symbolisch. Voor veel renners, ploegleiders en supporters blijft deze rit onlosmakelijk verbonden met het verlies van een van de grootste Belgische wielertalenten van zijn generatie.

Een uitzonderlijk klimtalent

Bjorg Lambrecht werd geboren op 2 april 1997 in Gent en groeide op in Knesselare. Al op jonge leeftijd viel hij op door zijn klimcapaciteiten en koersinzicht. Bij de beloften behoorde hij jarenlang tot de absolute wereldtop.

Hij verzamelde ereplaatsen in verschillende prestigieuze rittenkoersen en werd in 2018 prof bij Lotto Soudal. Daar bevestigde hij meteen zijn grote potentieel met sterke prestaties in onder meer de Brabantse Pijl, de Amstel Gold Race en de Dauphiné. Binnen het peloton werd hij beschouwd als een renner met het talent om in de toekomst een hoofdrol te spelen in de grootste rittenkoersen.

Een verlies dat diep insloeg

Het overlijden van Lambrecht veroorzaakte wereldwijd een golf van emoties. Renners, ploegen en supporters reageerden geschokt op het tragische nieuws. De dag na zijn overlijden reed het volledige peloton de vierde etappe van de Ronde van Polen in een ingetogen neutralisatie, waarbij de ploegmaats van Lotto Soudal hand in hand als eersten over de streep kwamen.

Ook in België was de impact enorm. Op 13 augustus 2019 werd Lambrecht begraven in Knesselare, in aanwezigheid van familie, vrienden, ploegmaats en tal van bekende figuren uit de wielerwereld.

Zijn naam leeft voort

Hoewel zeven jaar zijn verstreken, blijft Bjorg Lambrecht een bijzondere plaats innemen in de Belgische wielergeschiedenis. Zijn naam wordt nog regelmatig genoemd wanneer jonge klimtalenten doorbreken en zijn verhaal blijft een pijnlijke herinnering aan hoe snel sportieve dromen kunnen omslaan.

Dat de Ronde van Polen vandaag opnieuw haar derde etappe afwerkt, zorgt ervoor dat velen even terugdenken aan die tragische zomerdag in 2019. Niet alleen aan de renner die verloren ging, maar ook aan de mens achter het talent, die door ploegmaats en supporters nog altijd met veel warmte wordt herinnerd.

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Bjorg Lambrecht

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