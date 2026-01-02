Wielrenner heeft wel zéér ambitieus doel en mikt op ... Winterspelen

Wielrenner heeft wel zéér ambitieus doel en mikt op ... Winterspelen
Foto: © photonews

Quinn Simmons wil ook in 2026 hoog mikken met Lidl-Trek. En hij blikt ook al vooruit naar de verdere toekomst. Daarbij wil hij in de komende tien jaar zowel op de Zomerspelen als op de Winterspelen terecht gaan komen.

Quinn Simmons viel in 2025 op met zijn aanvalslust en zijn resultaten, maar minstens evenzeer met zijn opvallende look. Daardoor is hij nu al een soort cultheld geworden en daar maakte hij ook handig gebruik van op de mediadag van zijn team.

Quinn Simmons mikt hoog in 2026

"Uiteindelijk worden we enkel betaald door op tv te komen. Je bent verplicht aan je sponsoren en je ploeg om ze zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Je moet de fans iets geven om voor te juichen", laat Simmons er volgens Sporza geen twijfel over bestaan.

"Ik heb het seizoen in een uitstekende conditie afgesloten en tijdens de winterstage in december was ik nog nooit zo goed", aldus de Amerikaan. Die voor 2026 ook meteen zijn doelstellingen op scherp heeft gesteld qua koersen waar hij wil scoren.

Zomerspelen én Winterspelen

Hij gelooft dat er voor hem iets mogelijk is tijdens de Strade Bianche en ook het WK staat nu al met een groot kruis in de agenda. En op langere termijn heeft hij dan weer heel andere plannen, waarbij zowel de Zomerspelen als de Winterspelen op het programma staan.


"Eerst wil ik eens de Zomerspelen meemaken in LA 2028. Daarna wil ik mijn pijlen richten op de Winterspelen van ... Utah 2034." In 2034 zou hij een rol willen spelen in de nieuwe discipline ski-mountaineering.

Wielrennen
World Tour
Strade Bianche

