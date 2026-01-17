📷 Mathieu van der Poel zorgt voor verrassing van formaat

Mathieu van der Poel verschijnt onverwacht toch aan de start in Benidorm. De beslissing volgt na een trainingsweek die zijn plannen wijzigde.

Onverwachte wending

Aan het begin van de week leek deelname van Van der Poel in Spanje uitgesloten. Zijn ploeg communiceerde toen dat hij de wereldbekercross in Benidorm zou overslaan om zich volledig te richten op de aanloop naar het WK. Die planning werd als definitief beschouwd.

De situatie veranderde echter na enkele intensieve trainingsdagen in de regio Calpe. De deur voor een mogelijke deelname was nooit volledig dicht, maar de verwachting bleef dat hij pas het weekend nadien opnieuw zou koersen.

Selectie en beslissing

De Nederlandse bondscoach nam hem om praktische redenen toch op in de selectie. Dat bleek achteraf een juiste keuze, aangezien de renner alsnog interesse toonde in een extra wedstrijd in Zuid‑Europa.

Zijn team gaf aan dat de interne evaluatie positief uitviel. Daarbij werd benadrukt dat “de drang simpelweg te groot was om zijn regenboogtrui te verdedigen”. Die motivatie gaf de doorslag om de planning te herzien.

De ploeg bevestigde zopas dat MVDP zondag wél aan de start verschijnt. De beslissing werd zaterdag officieel meegedeeld na overleg binnen de sportieve staf. Met deze deelname schuift zijn voorbereiding op het WK licht op, maar blijft het doel ongewijzigd. De extra wedstrijd moet bijdragen aan optimale vorm richting 1 februari.



