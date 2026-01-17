Enkel in dat geval zal het seizoen van Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe geslaagd zijn

De overstap van Remco Evenepoel naar Red Bull‑BORA‑Hansgrohe wordt nauwlettend gevolgd. Axel Merckx schetst welke voorwaarden bepalen of het seizoen van de renner als geslaagd kan worden beschouwd.

Meer mogelijkheden binnen nieuwe structuur

Volgens Merckx beschikt de Duitse ploeg over een grotere financiële slagkracht dan zijn vorige team. “Budgettair is de omvang van de Duitse formatie groter dan die van Soudal Quick‑Step”, vertelt Merckx in La Dernière Heure. Daardoor krijgt Evenepoel volgens hem toegang tot meer gespecialiseerde ondersteuning.

Merckx verwijst naar domeinen waarin extra investeringen mogelijk zijn, zoals voeding, aerodynamisch onderzoek en hoogtestages. Hij benadrukt dat middelen niet alles bepalen, maar wel bijdragen aan een hogere graad van verfijning binnen de voorbereiding.

Sportieve focus op grote rondes

Evenepoel sluit aan bij een ploeg die sterk gericht is op rittenkoersen. Merckx stelt dat het volstaat om naar de selectie te kijken om dat te begrijpen. De motivatie van de renner is volgens hem duidelijk aanwezig na het realiseren van de gewenste transfer.

Merckx geeft aan dat één element bepalend wordt voor de evaluatie van het jaar. “De barometer van het seizoen van Evenepoel zal uiteraard zijn positie in het eindklassement van de Tour de France zijn”, klinkt het. De Tour vormt daarmee het centrale ijkpunt.

Om het seizoen als geslaagd te bestempelen, moet Evenepoel volgens Merckx een podiumplaats behalen. “Als hij een trede hoger kan gaan dan in 2024, zou dat uiteraard een prachtig extraatje zijn”, besluit Merckx.