🎥 Totale verrassing: Van der Poel & co krijgen mogelijk te maken met opmerkelijke uitdaging
Foto: © photonews

Als Mathieu van der Poel alsnog toezei om in Benidorm te crossen, was dat wellicht met de gedachte dat hij dat kon doen in mooie omstandigheden. Die zijn echter niet automatisch gegarandeerd.

Waarom begeven zoveel wegrenners zich in deze fase van het jaar in Spanje? Omdat ze daar in combinatie met pittige beklimmingen in de zon kunnen trainen. Net zozeer verwachten de deelnemers aan de veldrit in Benidorm zich steeds aan zonnige omstandigheden. De afgelopen jaren was de Wereldbekermanche alleszins telkens een droge cross.

Dat hoeft echter niet altijd zo te zijn. Het officiële X-account van de Wereldbekercross in Benidorm laat weten dat de modder aanwezig is. En niet enkel modder, zo blijkt uit het bijhorende filmpje. Een video toont aan dat door de regenval een deel van het parcours zaterdag nog onder water stond. Een bocht moest genomen worden door het water.

Parcours in Benidorm deels onder water

Dan is het toch oppassen voor de snelheid, want je wil als veldrijder of veldrijdster toch niet in een vuile plas water belanden. Krijgen de crossers een dag later in de eigenlijke wedstrijd ook met zulke omstandigheden te maken? Die kans lijkt minder groot. Er wordt een droge dag voorspeld in Benidorm, met een maximum van 13 graden Celsius.

De neerslagkans in de badplaats aan de Spaanse kust is vandaag volledig onbestaande. Er zal dus zeker geen regen bijkomen. Integendeel, het vermoeden is dat het voldoende zal opdrogen om degelijke koersomstandigheden te creëren. Al zullen de renners en rensters ter plekke moeten ondervinden of het wel zo is.

Reminder voor Van der Poel & co

Reminder voor Van der Poel & co

Eén ding is duidelijk: ook in de maand januari is de timing van een cross belangrijk voor wat het weer betreft. Dat zal Mathieu van der Poel misschien voortaan ook in het achterhoofd houden wanneer hij beslist om wel of niet deel te nemen in Benidorm. 

