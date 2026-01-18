Michael Vanthourenhout heeft slecht nieuws en moet een domper verwerken

Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw en Michael Vanthourenhout hebben slecht nieuws. Die laatste kan er immers niet bij zijn in Benidorm.

Er wordt vandaag in Benidorm gecrost, met enigszins verrassend een grote naam die er pas laat is bijgekomen. Daar staat tegenover dat een andere grote naam de veldrit moet schrappen in de persoon van Michael Vanthourenhout. Dat laat Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw weten via de Instagrampagina van de veldritploeg.

"Michael Vanthourenhout zal niet deelnemen aan de Wereldbekermanche in Benidorm", valt de ploeg van Jurgen Mettepenningen onmiddellijk met de deur in huis. "Hij is ziek en zal naar huis terugkeren om te herstellen." Vanthourenhout was dus wel van plan om deel te nemen en was dus ook reeds naar Spanje afgereisd.

Vanthourenhout terug naar België

Dat blijkt een maat voor niets te zijn. Het is uiteraard beter om volledig te genezen, waardoor hij vroeger dan verwacht een retourticket moest boeken. "Zijn afwezigheid is een jammerlijke tegenslag met het oog op zijn derde plaats in het Wereldbekerklassement. We wensen Michael een spoedig herstel", laat de ploeg vervolgens weten.

Dat doen we allemaal, want het is altijd zonde wanneer een veldrijder met ziekte te maken krijgt. Vanthourenhout heeft ook laten zien dat hij zeker nog wat in zijn mars heeft voor het seizoenseinde, want hij werd derde op het BK veldrijden. Hij kwam inderdaad ook nog in aanmerking voor een dichte ereplaats in de stand in de Wereldbeker.

Slechte zaak voor Wereldbeker

Die kansen krijgen nu een flinke knauw. De winst in de Wereldbeker was wel gaan vliegen, door de laattijdige beslissing van Mathieu van der Poel om wel deel te nemen in Benidorm. In principe gaat hij met de eindzege aan de haal.