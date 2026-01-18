Van der Poel heer en meester en ploeg Nys en FDJ ook aan het feest: "Hij zet de boel op stelten, fantastisch"

Van der Poel heer en meester en ploeg Nys en FDJ ook aan het feest: "Hij zet de boel op stelten, fantastisch"
Foto: © photonews

Mathieu van der Poel is niet voor niets komen meedoen in Benidorm. Hij was heer en meester, nadat Lucinda Brand al gewonnen had bij de vrouwen. Overigens niet vergeten dat in het vrouwenwielrennen het wegseizoen al begonnen is. We zetten alles op een rijtje.

Cross Benidorm mannen

Van der Poel had pas laat de beslissing genomen om te starten in Benidorm, maar zat samen met Del Grosso al snel voor in. Een valpartijtje van Aerts aan de balken had voor een kloofje gezorgd met de rest. Op het hellende stuk aan start/finish trok Van der Poel een eerste keer door. Del Grosso zat in het wiel, maar moest passen.

Zo was de wereldkampioen er na welgeteld één ronde al vandoor: in geen tijd reed hij naar een comfortabele voorsprong. Nys maakte even jacht, hoewel dat uiteraard niet iets is wat je de hele tijd kunt volhouden. Thuisrijder Orts greep zijn kans op een kloof bijeen te rijden. Nys knalde op zijn eentje dan wel naar de Spanjaard toe.

In de allerlaatste ronde liet Nys Orts ook nog achter en zo lag het podium dus helemaal vast. Van der Poel bekroonde zijn totale heerschappij met een wheelie. Het was tijdens de PlaySports-uitzending in het bijzonder weer genieten van zijn glansprestatie voor co-commentator Paul Herygers. "Hij zet de boel op stelten, fantastisch!"

Cross Benidorm vrouwen

Lees ook... Thibau Nys zorgt voor uiteenlopende emoties en geeft zijn eigen fout toe

Op het NK bij de vrouwen bleek dat Lucinda Brand dan toch nog te kloppen was. In Benidorm kende ze een betere dag. In het eerste deel van de cross hield ze zich nog gedeisd, maar daarna schudde de Baloise-veldrijdster wel aan de boom. Voldoende om iedereen af te schudden. Alvarado remonteerde Fouquenet en Gerely nog om plek 2. Fouquenet vervolledigde het podium. 

Tour Down Under voor vrouwen

Ondertussen koersen ze down under opnieuw op de weg. De Nieuw-Zeelandse Ally Wollaston van FDJ United-SUEZ won de tweede rit van de Tour Down Under, voor Rüegg en Nelson. Wollaston blijft uiteraard aan de leiding, want ze had ook de openingsetappe al gewonnen. 

