Verrassende primeur op komst op de weg? Van der Poel is het aan het overwegen

Met de cross van Benidorm achter de rug lonkt Mathieu van der Poel steeds meer naar de weg. Het zou kunnen dat hij wat dat betreft overgaat tot een primeur.

Van der Poel heeft nu nog slechts drie veldritten voor de boeg, vooraleer het wegwielrennen weer helemaal centraal komt te staan. Van der Poel zal nog crossen in Maasmechelen en Hoogerheide en op het WK in Hulst. Eens die wedstrijden allemaal gepasseerd zijn, maakt het veldrijden weer een klein jaar plaats voor het wegwielrennen.

Van der Poel moet stilaan toch denken aan zijn programma voor de weg. In deze periode van het jaar maken tal van renners immers hun programma bekend; Bij Van der Poel ligt dat enigszins anders, omdat hij nog aan het crossen is. Toch kunnen de beslissingen over welke wegkoersen hij rijdt in 2026 niet eeuwig op zich laten wachten.

Grote doelen Van der Poel weer hetzelfde

Het is wel duidelijk wat opnieuw de grote doelen op de weg zullen zijn voor Van der Poel. Die zijn jaar na jaar doorgaans hetzelfde. Ook in 2026 zal de specialist in het klassieke werk absoluut willen scoren in koersen als Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Twee van die drie koersen heeft hij vorig jaar gewonnen.

Een vroeg begin van het wegseizoen is niet uitgesloten. Zien we hem opduiken in het Vlaamse openingsweekend? Hij heeft ooit wel eens Kuurne-Brussel-Kuurne gereden, maar stond nog nooit aan de start van de Omloop. Dit jaar zou dat wel kunnen. "Dat zit in het achterhoofd, maar daar heb ik zelf nog niets over beslist", zegt hij bij WielerFlits.

Van der Poel denkt na over de Omloop

Als Van der Poel het licht op groen zet voor deelname aan de Omloop, is dat dus een absolute primeur in zijn carrière. Zo kunnen na de crossers ook de wegrenners met de vraag zitten: komt Van der Poel meedoen of niet?