Christoph Roodhooft praat het Jasper Philipsen uit het hoofd: "Bedankt voor het vertrouwen"

Jasper Philipsen won vrijdag in Scherpenheuvel de etappe van de Baloise Belgium Tour. Vandaag wordt in en rond Durbuy gekoerst.

Jasper Philipsen was maar wat blij met zijn ritzege in de Baloise Belgium Tour. Het is het ideale signaal dat hij nodig had richting de Tour de France die later deze maand in Firenze van start zal gaan.

Daar wil onze landgenoot opnieuw een gooi doen naar de groene trui, al zijn veel ritoverwinningen meer dan welgekomen en doe je zo automatisch mee voor het puntenklassement.

Ook al is de Baloise Belgium Tour voor Philipsen door zijn etappezege al geslaagd, toch denkt onze landgenoot om nog een doel te pakken. “Heimelijk denk ik nog aan het eindklassement”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Bij Alpecin-Deceuninck denken ze niet dat het mogelijk is. “Volgens Christoph (Roodhooft, red.) kan ik in Durbuy niets gaan doen. Ik heb hem bedankt voor het vertrouwen. Maar misschien heeft hij gelijk. Mocht ik zaterdag al top zijn, dan wil dat zeggen dat ik te vroeg goed ben. Toch ga ik voluit koersen, ik wil mezelf de nek afrijden en tegen mijn limieten aanbotsen.”

De Tour is belangrijk, maar ook het Belgisch kampioenschap. “Ik ben nog nooit goed geweest op een BK en wil daar eindelijk eens verandering in brengen. Als er gesprint moet worden, dan weet ik alvast dat ik kan vertrouwen op mijn trein.”