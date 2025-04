Van Avermaet weet waar de oplossing ligt voor Van Aert en kijkt naar Pogacar en Van der Poel

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert moest in Parijs-Roubaix opnieuw vrede nemen met de vierde plaats. Zijn aanpak van dit voorjaar lijkt niet geslaagd en volgens Van Avermaet moet Van Aert het dan ook anders aanpakken.

Na zijn vierde plaats in de Ronde van Vlaanderen, waar Van Aert vooral op de beklimmingen tekortkwam, was er hoop dat hij kon strijden voor de zege in Parijs-Roubaix. Dat bleek echter ijdele hoop te zijn.

"Spijtig genoeg moest Wout té vaak volgen. Hij was naar mijn gevoel zelfs beter in de Ronde van Vlaanderen dan in Parijs-Roubaix, iets wat iedereen omgekeerd verwachtte", zegt Greg Van Avermaet bij Wuyts & Vlaeminck.

Andere aanpak nodig voor Van Aert?

Zijn hoogtestage van drie weken in Tenerife en het laten schieten van de Strade Bianche, Milaan-Sanremo en Gent-Wevelgem lijkt dan toch niet zo geslaagd. Volgens Van Avermaet moet Van Aert zijn voorbereiding dan ook aanpassen.

"Ik zou proberen old-school meer te koersen. Van der Poel en Pogacar zijn niet écht op hoogte gaan trainen, en je ziet dat je zonder zo’n hoogtestage ook écht goed kan zijn", stelt Van Avermaet vast.

"Zo’n voorbereiding zou Van Aert ook liggen, dan is hij dichter bij zijn vrouw en kinderen en wordt het mentaal minder zwaar. Als je dan de juiste koersen uitpikt waar je meteen een resultaat kan rijden, dan kan je zonder al te veel druk naar de Vlaamse klassiekers komen. En dat speelt in zijn voordeel."