Werkt Wout van Aert stiekem toe naar een klassement in de Giro? Trainer ziet duidelijke signalen

Wout van Aert kwam in de klassiekers telkens een tikkeltje tekort om echt mee te doen voor de overwinning. Heeft hij stiekem toegewerkt naar de Giro met de ambitie om er een klassement te rijden?

Vorig jaar zou Wout van Aert voor het eerst de Giro rijden, maar ondanks alle geruchten ontkende hij dat hij ambities in een klassement ambieerde. Zonder ongelukken staat Van Aert dit jaar wel aan de start.

Dat zou opnieuw in een vrije rol zijn zoals in de Vuelta vorig jaar, maar bewegingswetenschapper en wielertrainer Jim van den Berg ziet dat anders. En daarvoor baseert hij zich op de prestaties van Van Aert in het voorjaar.

"Hij is extreem fit, extreem aeroob", zegt de Nederlander bij Live Slow Ride Fast. "Maar daardoor ook extreem niet anaeroob." En dat is ook de reden dat Van Aert niet meer explosief is. Dat zagen we ook meermaals dit voorjaar.

Gaat Van Aert klassement rijden in de Giro?

En dus denkt Van den Berg ook aan de Giro. "Er wordt nog altijd gezegd dat hij niet voor een klassement gaat in de Giro, maar ik kan me niet van de indruk ontdoen dat door de manier hoe ze hun hoogtestage hebben gepland, dat ze dit seizoen wel iets anders aan het doen zijn."

"Misschien wordt hij minder explosief, maar juist duurzamer. Ik denk dat dit niet zomaar is", zegt Van den Berg nog. Met het doel om in mei een klassement te rijden in de Giro? Dat zal nog moeten blijken.