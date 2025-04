Cameron Vandenbroucke bijzonder emotioneel over wat ze zoontje Jules zal vertellen over haar vader Frank

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Cameron Vandenbroucke is al een tijdje samen met Europees kampioen Tim Merlier. De twee hebben met Jules ook samen een zoontje.

Wat zou Frank Vandenbroucke trots geweest zijn met zo’n flinke kleinzoon, beseft dochter Cameron maar al te goed. Maar dat geluk heeft de ex-wielrenner niet meer kunnen meemaken.

Het valt af te wachten hoe Jules zal reageren als hij later alles verneemt over zijn bekende grootvader die net als zijn vader renner was.

Cameron weet alvast wat ze aan haar zoontje wil vertellen over haar papa. “Alles. De mooie, maar ook de mindere kanten”, vertelt ze aan Het Laatste Nieuws.

“Papa heeft heel veel mensen geïnspireerd door zijn prestaties en door zijn karakter. Dat merk ik nog elke dag wanneer ik op straat word aangesproken over hem”, gaat ze verder.

“Dat hij zich op het einde niet meer zo goed voelde, kwam voor een groot deel door de aandacht. Als je al kwetsbaar bent, en ze zitten dan constant met een vergrootglas mee te kijken... (stil) Ach, ik onthoud vooral de mooie kanten.”

Het is eigenlijk ongelofelijk dat ze nog altijd in de koerswereld zit, aan de zijde van Tim. “Na een zege van Tim schiet dat wel eens door mijn gedachten. Ik zeg het vaak tegen Tim: het is zo'n zonde dat mijn vader dit moet missen.”