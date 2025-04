Mads Pedersen had Wout van Aert en Florian Vermeersch door: "Ik ben niet dom"

Na een tweede plaats in de Ronde van Vlaanderen werd Mads Pedersen derde in Parijs-Roubaix. De Deen ging in de finale nog samen op pad met Wout van Aert en Florian Vermeersch.

Of Mads Pedersen in de finale van Parijs-Roubaix ook Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar had kunnen volgen, dat zullen we nooit weten. De Deen viel ongelukkig weg in de kop van de koers door een lekke band en moest strijden om plek drie.

"Je weet niet wat er had kunnen gebeuren als ik niet was lek gereden", zei Pedersen bij TNT Sports. "Maar dat is ook de schoonheid van deze koers. Als je naar deze wedstrijd kijkt, kan alles gebeuren. Helaas voor mij was ik degene die lek reed op een heel slecht moment."

Pedersen klopt Vlamingen Van Aert en Vermeersch

Pedersen probeerde er daarna nog het beste van te maken en dat deed hij ook. In de finale reed hij weg met Wout van Aert en Florian Vermeersch. "Ik hoorde ze een beetje praten met elkaar en ik ben niet dom. Ik spreek geen Vlaams, maar ik kan mijn oren en mijn hersenen gebruiken."

"Ik had het gevoel dat ze wilden demarreren, maar ik hield het tempo hoog en gaf ze de indruk dat ik overal klaar voor was. Gelukkig probeerde Wout het alleen op het klimmetje." Pedersen controleerde daarna en won de sprint om plek drie.

"Vanaf daar was het zaak om aan één kant te blijven rijden, zodat ze maar aan één kant konden aanvallen. Ik gebruikte de baan zo goed mogelijk. Dat heb ik geleerd van de 100 kilometer koppelkoers met Michael Mørkøv."