Wout van Aert maakte "fatale" fout in Bos van Wallers: "Dat mag je dus vooral niet doen"

In het Bos van Wallers liep er veel fout voor Wout van Aert. Volgens Marc Sergeant heeft dat deels met angst te maken bij Van Aert.

Al voor het Bos van Wallers liep het fout voor Wout van Aert door een valpartij. Hij moest strijden om terug te keren in het peloton en weer vechten voor zijn positie. Net voor het Bos van Wallers zat Van Aert wel weer goed vooraan.

Hij begon dan ook in een prima positie aan het Bos en op het moment dat Pogacar naar de kop ging, vocht Van Aert met Pedersen voor het wiel van de wereldkampioen. "Daar loopt het fout", zegt Marc Sergeant bij Het Nieuwsblad.

Van Aert houdt twee keer de benen stil

"Is hij te vriendelijk? Is het toch de angst na al die valpartijen, waardoor hij vaker dan vroeger in de remmen knijpt? Maar je ziet Van Aert twee seconden zijn benen stilhouden. En dat mag je dus vooral niet doen. Op die plek toegeven aan de concurrentie is fataal."

Van Aert is zijn momentum en ook snelheid kwijt. Nadien houdt hij nog eens kort zijn benen stil en verliest Van Aert nog meer terrein. Als hij dat niet deed, dan had hij wellicht nog kunnen terugkeren na het Bos. Nu was zijn achterstand te groot.

Want Van der Poel had dat doorzien en draaide na het Bos van Wallers de gashendel helemaal open. Hij reed weg met Philipsen, Pedersen, Bissegger en Pogacar, Van Aert en co zouden de kop van de koers nooit meer terugzien.