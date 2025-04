"Ik vond het mooi om te zien": Complimenten voor Wout van Aert in Parijs-Roubaix

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Mathieu van der Poel was zondag de primus in Parijs-Roubaix. Fabian Cancellara keek echter vooral naar wat Wout van Aert kon laten zien.

Fabian Cancellara zag Mathieu van der Poel de verdiende winnaar worden van deze editie van Parijs-Roubaix, al weet je natuurlijk nooit wat er zou gebeurd zijn als Tadej Pogacar niet gevallen was.

“Die val van Tadej Pogacar was spijtig, maar Mathieu van der Poel heeft uiteindelijk toch getoond dat hij de sterkste was”, vertelt de Zwitser die net als Van der Poel de helleklassieker drie keer won aan Sporza.

En de Nederlander kan nog één of meerdere zeges pakken. “De kans dat hij ook alleen recordhouder wordt, bestaat zeker. Al wordt het steeds moeilijker natuurlijk met de nieuwe generatie, maar Mathieu is toch de renner van het moment. Hij is de terechte koning van de klassiekers.”

Maar Cancellara volgde de koers vooral met de ogen op Wout van Aert. “Het hele land kijkt naar hem en iedereen heeft grote verwachtingen van hem, maar ik was blij om te zien dat hij op het einde nog meedeed voorin. Ik ken de situatie en vond het mooi om te zien dat hij altijd maar blijft proberen en nooit opgeeft.”