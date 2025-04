Mathieu van der Poel en Christoph Roodhooft krijgen monsterboete na Parijs-Roubaix

Parijs-Roubaix heeft nog een stevig staartje gekregen voor Mathieu van der Poel en Christoph Roodhooft. De twee kregen van de UCI een bijzonder stevige boete opgelegd.

Voor zijn derde zege op rij kreeg Mathieu van der Poel zoals elke winnaar een som van maar liefst 30.000 euro. Daarmee reikt Parijs-Roubaix de grootste som prijzengeld uit aan de winnaar van zijn monument.



Al heeft de Nederlander daar wel een deel van moeten afstaan. Van der Poel werd in de finale nog bevoorraad door zijn ploegleider Christoph Roodhooft, maar dat is verboden in de laatste 14 kilometer.



De jury was onverbiddelijk en legde zowel Van der Poel als Roodhooft een boete van maar liefst 1.000 Zwitserse frank, omgerekend 1.078 euro, op. In totaal gaat het dus om een bedrag van 2.156 euro.

Opnieuw winst voor Alpecin-Deceuninck in een monument

Al zullen ze die boete bij Alpecin-Deceuninck wellicht met de glimlach betalen. Voor Van der Poel is het na Milaan-Sanremo al zijn tweede zege in een monument dit seizoen en al zijn achtste in zijn carrière.

Alpecin-Deceuninck wint dan weer al voor het derde seizoen op rij minstens twee monumenten, telkens met Mathieu van der Poel. Vorig jaar won de ploeg zelfs de eerste drie monumenten dankzij de zege van Jasper Philipsen in Milaan-Sanremo.