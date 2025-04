🎥 Van krampen naar aanvallen: dit zat er in het geheime flesje dat Pogacar er weer bovenop hielp

Van der Poel, Philipsen, Pedersen, Bissegger en Pogacar waren na het Bos van Wallers weggereden en hadden op iets meer dan 80 kilometer van de streep een voorsprong van het geen halve minuut op Van Aert en co.

De volgwagens mogen pas bij een voorsprong van meer dan een minuut naar voren rijden, maar toen Pogacar meermaals zijn hand in de lucht stak, mocht de wagen van UAE Team Emirates-XRG toch passeren. De wereldkampioen lijkt net iets meer te mogen.

That UAE team car should never have been allowed to move up to the Pogačar group. On top of that, driving like a lunatic. 🤷‍♂️ #ParisRoubaix