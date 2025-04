Geen derde podium op rij in Parijs-Roubaix: Philipsen heeft maar één woord voor Van der Poel en Pogacar

Jasper Philipsen was de laatste die Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar kon volgen op de kasseien. Op Mons-en-Pévèle moest hij de rol lossen en eindigde ook nog buiten de top tien.

Nadat hij twee keer op rij tweede was geworden, leek Jasper Philipsen opnieuw op weg naar een podiumplaats in Parijs-Roubaix. Hij kon het langst bij Pogacar en Van der Poel blijven, maar kraakte toch op 45 kilometer van de streep.

Philipsen had net voor de eerste kasseistrook ook averij opgelopen door een schuiver in een bocht. "Uiteindelijk kwam ik nog in de koers en kon ik de schifting overleven. Ik geraakte voorop met de beste renners, maar toen was het een beetje overleven voor mij", zei hij bij Sporza.

Philipsen kraakt tegen Van der Poel en Pogacar

Na zijn val had Philipsen ook last van rug en samen met Van der Poel en Pogacar op pad zijn is dan geen cadeau. Philipsen voelde zich stilaan leeglopen, terwijl Van der Poel en Pogacar nog met overschot reden.

"Dit is een eerlijke koers. De sterkste renners reden voorop. Ik ben blij dat ik deel heb kunnen uitmaken van de finale, maar tegen die superkampioenen was ik niet goed genoeg", was Philipsen ook eerlijk in zijn analyse.

Dat de finale vroeg open brak, was voor Philipsen niet ideaal. Hij zat daardoor snel op zijn limiet, in een grotere groep had hij zich meer kunnen sparen. In de finale had Philipsen ook niet veel meer in de benen en werd hij uiteindelijk elfde.