Tim Merlier trekt ondanks 36ste plaats opmerkelijke conclusie over Parijs-Roubaix

Tim Merlier droomde van het podium in Parijs-Roubaix, maar dat was nooit binnen bereik voor de Europese kampioen. Hij kwam binnen op meer dan zes minuten van Mathieu van der Poel.

Na een tweede plaats in Gent-Wevelgem en winst in de Scheldeprijs wilde Tim Merlier zijn voorjaar afsluiten met een goed resultaat in Parijs-Roubaix. Het werd uiteindelijk een 36ste plaats voor de Europese kampioen.

Toch had Merlier een goed gevoel achteraf. "Ik heb vooral veel valpartijen ontweken en voor de rest was het gewoon ondergaan. Het is raar om te zeggen, maar je hangt daar een hele dag en je kan eigenlijk niets doen", zei Merlier bij Sporza.

"Ik denk wel dat ik een goede dag had. Maar als ze (Pogacar en Van der Poel, nvdr.) te rap rijden, dan rijden ze te rap. Het is indrukwekkend", wilde de Europese kampioen er ook niet te veel woorden aan vuil maken.

Merlier droomt nog van topresultaat in Parijs-Roubaix

Ondanks zijn 36ste plaats wil Merlier nog eens terugkomen naar Parijs-Roubaix om te strijden voor het podium of een top vijf. "Dat zou in feite wel moeten lukken. Ik ben er wel van overtuigd dat dat er in zit, maar het was niet dit jaar."

Merlier trekt nu een streep onder zijn voorjaar. De openingsetappe van de Tour in Rijsel is zijn volgende grote doel, waar en wanneer Merlier daarvoor nog in actie komt, is nog niet duidelijk.